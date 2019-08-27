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В Киеве прошла грандиозная международная выставка собак

27 августа, 10:13

Александр Марущак

В финале впервые выбрали абсолютного победителя трех выставок среди элитных собак

Фото: А.Дверницкий

Фото: А.Дверницкий

С 23 по 25 августа в Международном выставочном центре на Броварском проспекте проходила грандиозная международная выставка собак, на которой можно было увидеть почти 200 пород этих животных (около 5 тысяч участников).

В финале впервые выбрали абсолютного победителя трех выставок среди элитных собак. Им стала шнауцер миниатюрный (черный) Victorious Star Nice in Black. А среди юниоров победа досталась собачке итальянской породы кане-корсо, которую зову Bestiya iz Marigrada. Обе собаки (суки) из Киева и Киевской области. Победители получили награды и ценные подарки.

Фото: А.Дверницкий

Фото: А.Дверницкий

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Напомним, собака по кличке Люси спасла американского сантехника Джошуа Хорнера от длительного заключения в тюрьме.

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Тихон Курбатов (позывной «Тихий») / Соцсети

Тем временем в кинологической ассоциации России зарегистрировали новую породу собак, названную шалайкой – это гибрид шакала и ненецкой лайки.

Также новости "Сегодня" сообщали, что американская журналистка Салли Кучар поставила перед собой довольно непростую задачу – почесать сотню собак на выставке четырехлапых, проходившую в Сан-Франциско.

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Киев собака выставка собак

Источник: Сегодня

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