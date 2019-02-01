В Киеве туристический сбор повысили и для иностранцев, и для украинцев

Платить сбор будут хостелы, отели и пансионаты

Фото: Киеврада.

В Киеве туристический сбор повысили и для иностранцев, и для украинцев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/3ed/6d7/5c53ed6d76fad.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/3ed/6d7/5c53ed6d76fad.png 2019-02-01T08:57:00+02:00 Другие новости Платить сбор будут хостелы, отели и пансионаты

Киеврада в ходе заседания 31 января утвердила новые ставки туристического сбора. Об этом сообщили в пресс-службе Киеврады.

Отмечается, что решение поддержали 76 депутатов. Данное решение опирается на европейскую практику и привязывается к минимальной зарплате, установленной в стране. В Киевраде уверены, что каждый турист сможет сам рассчитать свои расходы.

"Сегодня мы напрямую привязали туристический сбор к минимальной заработной плате. Законодательством предусмотрено, что городские власти могут установить налог на уровне до 5% для иностранцев и 0,5% – внутренних туристов. Однако, чтобы не было большой дифференциации, мы приняли следующие ставки: 1% – для иностранцев и 0,4% – для украинцев", – заявил депутат Андрей Странников.

В 2018 году Киев посетили 3 млн внутренних туристов и почти 2 млн иностранцев. Если в 2019 году поток останется таким же, то город может получить до 150 млн гривен налогов (почти в 5 раз больше, чем в прошлом году). В 2018 году туристический сбор составил 33 миллиона гривен. Все средства планируется направить на развитие туристической отрасли и продвижение города.

Оплачивать сбор будут владельцы хостелов, турбаз, пансионатов, лагерей и даже квартир и дач, сдаваемых в аренду.

Напомним, ранее мы сообщали, что Киев начали активно посещать жители Азии. В 2018 году приехало на 20% больше туристов из Азии.

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