В Киеве туристический сбор повысили и для иностранцев, и для украинцев
Платить сбор будут хостелы, отели и пансионаты
Киеврада в ходе заседания 31 января утвердила новые ставки туристического сбора. Об этом сообщили в пресс-службе Киеврады.
Отмечается, что решение поддержали 76 депутатов. Данное решение опирается на европейскую практику и привязывается к минимальной зарплате, установленной в стране. В Киевраде уверены, что каждый турист сможет сам рассчитать свои расходы.
"Сегодня мы напрямую привязали туристический сбор к минимальной заработной плате. Законодательством предусмотрено, что городские власти могут установить налог на уровне до 5% для иностранцев и 0,5% – внутренних туристов. Однако, чтобы не было большой дифференциации, мы приняли следующие ставки: 1% – для иностранцев и 0,4% – для украинцев", – заявил депутат Андрей Странников.
В 2018 году Киев посетили 3 млн внутренних туристов и почти 2 млн иностранцев. Если в 2019 году поток останется таким же, то город может получить до 150 млн гривен налогов (почти в 5 раз больше, чем в прошлом году). В 2018 году туристический сбор составил 33 миллиона гривен. Все средства планируется направить на развитие туристической отрасли и продвижение города.
Оплачивать сбор будут владельцы хостелов, турбаз, пансионатов, лагерей и даже квартир и дач, сдаваемых в аренду.
Напомним, ранее мы сообщали, что Киев начали активно посещать жители Азии. В 2018 году приехало на 20% больше туристов из Азии.
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