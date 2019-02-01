Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

В Киеве туристический сбор повысили и для иностранцев, и для украинцев

Сегодня, 08:57

Платить сбор будут хостелы, отели и пансионаты

Фото: Киеврада
Фото: Киеврада.
В Киеве туристический сбор повысили и для иностранцев, и для украинцев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/3ed/6d7/5c53ed6d76fad.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/3ed/6d7/5c53ed6d76fad.png Другие новости Платить сбор будут хостелы, отели и пансионаты

Киеврада в ходе заседания 31 января утвердила новые ставки туристического сбора. Об этом сообщили в пресс-службе Киеврады.

Отмечается, что решение поддержали 76 депутатов. Данное решение опирается на европейскую практику и привязывается к минимальной зарплате, установленной в стране. В Киевраде уверены, что каждый турист сможет сам рассчитать свои расходы.

"Сегодня мы напрямую привязали туристический сбор к минимальной заработной плате. Законодательством предусмотрено, что городские власти могут установить налог на уровне до 5% для иностранцев и 0,5% – внутренних туристов. Однако, чтобы не было большой дифференциации, мы приняли следующие ставки: 1% – для иностранцев и 0,4% – для украинцев", – заявил депутат Андрей Странников.

В 2018 году Киев посетили 3 млн внутренних туристов и почти 2 млн иностранцев. Если в 2019 году поток останется таким же, то город может получить до 150 млн гривен налогов (почти в 5 раз больше, чем в прошлом году). В 2018 году туристический сбор составил 33 миллиона гривен. Все средства планируется направить на развитие туристической отрасли и продвижение города.

Оплачивать сбор будут владельцы хостелов, турбаз, пансионатов, лагерей и даже квартир и дач, сдаваемых в аренду.

Напомним, ранее мы сообщали, что Киев начали активно посещать жители Азии. В 2018 году приехало на 20% больше туристов из Азии.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег туризм, депутаты, туристы, турист, туристический сбор, иностранец, Киеврада

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве туристический сбор повысили и для иностранцев, и для украинцев". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Общественный бюджет-2020: на инициативы горожан потратят 160 миллионов

Вчера, 20:47

Финансирование увеличили на 10 миллионов гривен

Дети родителей с "Картой киевлянина" будут бесплатно посещать детсады

Вчера, 19:08

Депутаты также утвердили бесплатно кормить всех школьников 1-4 классов

Первая сессия Киеврады в последний день января: депутаты займутся парковками и стройками

Вчера, 09:09

У киевских депутатов накопилось немало вопросов для рассмотрения

В аэропорту "Борисполь" иностранец напал на пограничника

25 января, 11:19

Мужчина не хотел покидать территорию Украины и лететь обратным рейсом

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

Вчера, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи: что будет дальше

31 января, 07:27

По данным ГФС, растаможено лишь 50 тысяч евроблях из почти двух миллионов