В Киеве устроили шоу на презентации фильма "Захар Беркут"

В следующем году телевизионная премьера состоится на телеканале Украина

В Киеве презентовали фильм "Захар Беркут".

Каждый, кто оказался возле кинотеатра "Киевская Русь", смог почувствовать себя героем фильма. Здесь играли на трембитах, жгли костры, всадники скакали на лошадях. Перед кинотеатром развернулось невероятно зрелищное шоу. Не на словах, а на мечах монголы сошлись в поединке с тухольцами. Мгновенно кинотеатр превратился в площадку для сценических боев, выставки костюмов, огненного и конного шоу.

Гала-премьера украинской исторической драмы "Захар Беркут" прошла с грандиозным размахом. Кинотеатр "Киевская Русь" принял звездных гостей.

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"Захар Беркут" – украинский исторический экшен, снятый по мотивам одноименной повести Ивана Франко.

10 октября – всеукраинская премьера фильма. Лента выйдет на экраны по всей стране.

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Телеканал "Украина" – генеральный медиапартнер фильма. И если вам не удастся посмотреть исторический экшен в кинотеатре, или же вы захотите пересмотреть ленту еще раз, знайте, что в следующем году телевизионная премьера состоится на телеканале "Украина".

Как сообщалось, в украинских кинотеатрах на этой неделе выходят четыре новых фильма: украинский экшен "Захар Беркут", саундтрек к которому представила группа "Океан Эльзы", фантастический боевик "Двойник" с Уиллом Смитом в главной роли, комедия "Джекси" и драма "После свадьбы".

Напомним, 3 октября состоялась украинская премьера американского триллера "Джокер". Уже за первый уик-энд проката в США картина собрала рекордную сумму денег – 93,5 миллиона долларов.

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