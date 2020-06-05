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В Киеве заметили необычную маршрутку с собаками (фото)

5 июня, 23:44

Александр Марущак Александр Марущак

За рулем - вежливый водитель, а в салоне - множество игрушек

В Киеве заметили необычную маршрутку, салон которой украшают игрушки животных. Автобус возит пассажиров на маршруте №599 и стоимость проезда в ней составляет 7 гривен.

Водитель автобуса явно обожает собачек. На специальном помосте перед ветровым стеклом у него восседают до 9 крупных игрушечных собак, есть и другая "живность" – заяц, прикрепленный к потолку. У четырех статуэток собак во время движения потешно качаются головы. Песики словно считают выручку водителя – купюры сложены в специальном ящике под собаками.

Пассажирам, а особенно детям, очень нравятся поездки в таком автобусе. Да и водитель позитивный человек, он то и дело просит пассажиров быть осторожным и держатся за поручни.

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Фото: Александр Марущак

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Напомним, два года назад в Киеве ездила маршрутка с игрушками в салоне. Проезд в ней был бесплатный. Автобус курсировал от одного из супермаркетов к станции метро. Водитель специально рассаживал крупные мягкие игрушки на сидениях возле себя, чтобы туда не садились люди с мобильными телефонами и не отвлекали его от управления автобусом во время движения.

А еще в 2019-м году мы писали о красивой девушке, которая работала кондуктором в столичном троллейбусе. 18-летнюю Валерию Пикулину можно было встретить на 47 маршруте. Она ежедневно меняла образы, а ее компостер оставлял на билетах снежинки, листочки и сердечки.

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Киев фото маршрутка игрушки

Источник: Сегодня

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