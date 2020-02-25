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В Киеве заметили Tesla Cybertruck – все подробности (фото)

25 февраля, 15:13

Двойник знаменитого электрокара ехал по дороге на эвакуаторе

В столице заметили машину, которая очень похожа на инновационный пикап Tesla Cybertruck. Серебристое авто ехало не своим ходом, а перемещалось по городу на эвакуаторе.

Отметим, что авто очень похоже на электрокар, ставшим знаменитым еще до запуска в серийное производство, однако некоторые отличия от оригинального прототипа позволяют сделать вывод, что в Киев привезли одну из реплик, которые были созданы конструкторами-энтузиастами. Кстати, у машины – номера Киевской области.

Так выглядит настоящий Tesla Cybertruck:

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А так – машина, которую привезли в Киев. Фото: facebook.com/muslivslukh

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По данным из соцсетей, машиной можно будет вскоре полюбоваться на ВДНГ: ее привезла с собой одна из команд, которая участвует в грядущем кибер-турнире.

Как известно, официальная дата старта производства Tesla Cybertruck – конец 2021 года.

Ранее в 2018 году в Киеве на одной из улиц водители заметили эвакуатор, который перевозил очень необычный спорткар. Так, машина является копией "Бэтмобиля" – машины, на которой ездит герой комиксов, супергерой Бэтмен. Люди в соцсетях шутили, что машина прибыла для участия в военном параде ко Дню Независимости в столице.

А несколько лет тому назад в Печерском районе Киева была замечена машина с необычными номерами. Желтое авто марки Mitsubishi Lancer Evolution с надписью "Boni" было припарковано недалеко от кинотеатра "Зоряный" на углу улиц Московская и Цитадельная. Для полной гармонии не хватало только машины с номерами "Клайд".

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Киев авто машины пикап эвакуатор Tesla Cybertruck

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