В Киеве запретят хоронить животных на стихийных кладбищах

К 2020 году местные власти обещают завершить начатое в 2003 году оборудование официального места для погребения питомцев

В Киеве запретят хоронить животных на стихийных кладбищах 2019-01-20T17:49:22+02:00 Другие новости К 2020 году местные власти обещают завершить начатое в 2003 году оборудование официального места для погребения питомцев



В Киеве власти хотят запретить хоронить животных на стихийных кладбищах и до конца 2020 года обещают организовать официальное место для погребения питомцев.

"Строительство начиналось еще очень-очень давно, еще где-то в 2003 году, уже начали осваивать средства, но приостановили строительство по неизвестным причинам. Возможно не хватило финансирования", – рассказал врио директора департамента благоустройства столицы Тарас Панчий.

Теперь в столичном бюджете предусмотрели на завершение строительства 2 миллиона гривен.

Кладбище, строительство которого планируют завершить в 2020 году, расположено в пригороде Киева на четырех гектарах земли. Еще в 2003 году там построили административное здание и часовню. Впоследствии здесь обещают соорудить крематорий и колумбарий – хранилище урн с прахом после кремации.

Содержать кладбище будет коммунальное предприятие "Киевская городская больница ветеринарной медицины". Оно и будет предоставлять ритуальные услуги.

"Для владельцев домашних животных эти услуги в любом случае будут платными, потому что город будет нести затраты, а бездомных животных будут хоронить за счет бюджета. Будет специальная статья расходов для кремации и захоронения погибших бездомных животных", – уточнил замдиректора по техническим вопросам ветбольницы Валерий Карасенко.

Завершить строительство кладбища планируют до конца 2020 года. А тех, кто и после этого будет хоронить животных за его пределами, будут штрафовать минимум на 1700 гривен.

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