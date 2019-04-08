В Киево-Печерской лавре на Благовещение выпустили в небо голубей
Этой традиции уже несколько лет
В Киево-Печерской лавре в честь православного праздника Благовещение в небо выпустили голубей. Этой традиции уже несколько лет.
Наместник обители митрополит Павел отметил, что это событие – очередное напоминание верующим, что стоит заботиться о своей духовной жизни.
При этом на праздничную службу в воскресенье в лавру пришли сотни верующих.
Напомним, в этом году православные христиане восточного обряда будут отмечать один из самых важных праздников - Пасху - 28 апреля. Накануне завершается Великий пост 2019, который является серьезной подготовкой для всех верующих к светлому празднику Воскресенья Христова. Великий пост 2019 длится 7 недель – с 11 марта по 27 апреля.
Отметим, что с приближением светлого Христова Воскресенья многих верующих интересует вопрос, что положено святить на Пасху во время праздничного богослужения. Мы решили более подробно рассказать, какие продукты, напитки или вещи следует положить в пасхальную корзинку, а что нельзя святить на Пасху ни в коем случае.
Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:
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