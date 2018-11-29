Госслужащих хотят заставить лечиться только в Украине

На сессии вспомнят о райсоветах, раскопках на Почтовой и застройщике на Осокорках

В четверг, 29 ноября, спустя несколько лет затишья на сессию Киеврады вынесут проект решения о возвращении в столицу ликвидированных в 2010 году райсоветов. Подала его инициативная группа, которую возглавляет один из членов Общественного совета при КГГА Тарас Билинский. В документе поясняют, что райсоветы должны способствовать более эффективному управлению городом, и предлагают депутатам направить обращение в ЦИК с требованием назначить дату выборов. Впрочем, сомнительно, что идея будет поддержана.

Также на заседании вернутся к вопросу спасения уникальных археологических находок на Почтовой площади. Напомним, в первом чтении депутаты уже проголосовали за проект, по которому инвестдоговор с компанией, которая строит ТЦ на площади, может быть расторгнут или изменен. Сегодня за документ будут голосовать во втором чтении. Без жарких споров точно не обойдется. Возможно, рассмотрят вопрос и о разрыве договора аренды земучастка с застройщиком на Осокорках. Речь идет об огромной территории возле озер Тяглое, Небреж, Мартышев, где активисты вместо возведения новых высоток хотят создать экопарк.

С необычной идеей выступит депутат Александр Пабат. Он предлагает направить обращение к Верховной Раде с требованием обязать членов Кабмина и госслужащих категорий "А" и "Б" центральных органов исполнительной власти проходить лечение только в медучреждениях Украины.

"Большая часть населения страны тратит много денег и времени в очередях, поисках лекарств и качественной медпомощи, а некоторые чиновники и члены их семей едут лечиться за границу в максимально комфортных условиях. Те, кто отвечает за состояние дел в отечественной системе охраны здоровья, одновременно отказываются пользоваться результатами своих трудов", – отмечает он.

Но многие в Киевраде считают, что такой подход нарушает права и свободы граждан.

Озвучили в Киевраде и другие инициативы, которые в будущем планируется выносить на заседания. К примеру, из горбюджета хотят финансировать капремонты в домах, где созданы ОСМД. Претендовать на деньги смогут те жители, жилье которых эксплуатируется больше 10 лет, выплата будет разовой. Такой проект решения уже поддержала бюджетная комиссия. Она же согласовала изменения в правила содержания объектов благоустройства.