В Киевском зоопарке от вандалов спасут львов и зубра
Скульптуры-символы будут восстановлены и перенесены к новому входу в зоопарк
В Киевском зоопарке "Сегодня" пояснили причину отсутствия бронзового покрытия на скульптурах зубра и львов на входе. Они пострадали от рук вандала еще в прошлом году. Вора на горячем поймала охрана и передала полиции.
В зоопарке сообщили, что скульптуры-символы будут восстановлены и перенесены к новому входу в зоопарк.
Напомним, ранее в зоопарке Киева отпраздновали День животных. Было проведено показательное обогащение среды для медведей. Учителя начальных классов киевских школ приняли участие в этом мероприятии, полученный опыт общения с животными они передадут школьникам.
Кроме того, в столичном зоопарке для незрячих посетителей установят таблички с информацией на шрифте Брайля. На них будет размещено описание экспозиций и данные о животных. Установят таблички в той части зоопарка, где сейчас активно ведется первая очередь реконструкции.
Также мы писали, что в столичном зоопарке появилась семья мунтжаков — самых маленьких оленей в мире. Животные приехали в Киев по обмену из Одесского зоопарка, им всего по два года.
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