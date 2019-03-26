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В Киевском зоопарке от вандалов спасут львов и зубра

Сегодня, 10:18

Скульптуры-символы будут восстановлены и перенесены к новому входу в зоопарк

Фото: Александр Яремчук, Сегодня
В Киевском зоопарке от вандалов спасут львов и зубра //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9de/da4/5c99deda4e6c0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9de/da4/5c99deda4e6c0.jpg Другие новости Скульптуры-символы будут восстановлены и перенесены к новому входу в зоопарк

В Киевском зоопарке "Сегодня" пояснили причину отсутствия бронзового покрытия на скульптурах зубра и львов на входе. Они пострадали от рук вандала еще в прошлом году. Вора на горячем поймала охрана и передала полиции.

Фото: kievvlast.com.ua
Фото: kievvlast.com.ua

В зоопарке сообщили, что скульптуры-символы будут восстановлены и перенесены к новому входу в зоопарк. 

Напомним, ранее в зоопарке Киева отпраздновали День животных. Было проведено показательное обогащение среды для медведей. Учителя начальных классов киевских школ приняли участие в этом мероприятии, полученный опыт общения с животными они передадут школьникам.

Кроме того, в столичном зоопарке для незрячих посетителей установят таблички с информацией на шрифте Брайля. На них будет размещено описание экспозиций и данные о животных. Установят таблички в той части зоопарка, где сейчас активно ведется первая очередь реконструкции.

Также мы писали, что в столичном зоопарке появилась семья мунтжаков — самых маленьких оленей в мире. Животные приехали в Киев по обмену из Одесского зоопарка, им всего по два года.

Видео: Маленький олень. Завидев опасность, он может лаять, как собака. Видео: Киевский зоопарк

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Тег вандалы, лев, зубр, киевский зоопарк, бронза

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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