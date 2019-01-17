В Лукьяновском СИЗО объявили карантин из-за кори

В следственном изоляторе уже заболели десять человек

В Лукьяновском СИЗО объявили карантин из-за кори 2019-01-17T22:39:00+02:00 Другие новости В следственном изоляторе уже заболели десять человек

В Лукьяновском следственном изоляторе в Киеве объявили карантин из-за кори. Там заболели десять человек.

Ранее сообщалось, что в Украине с начала года корью заболели уже пять тысяч человек. Из них почти две тысячи детей. Больше всего инфицированных во Львовской, Черновицкой и Винницкой областях, а также в Киеве.

Вирус поражает тех, у кого нет прививки, или делал ее более десяти лет назад. Проверить, есть ли у вас иммунитет к кори, можно с помощью анализа крови. В зоне риска – дети, учителя, врачи и военные.

В частных больницах вакцина от кори есть не всегда. Там стоимость прививки от 400 гривен.

Медики призывают украинцев не бояться вакцинации. Это единственный способ предотвратить болезнь.

Ранее мы писали, как заставят вакцинироваться о кори тех детей, чьи родители категорически против.

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