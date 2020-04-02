В масках – не все: как в Киеве соблюдают правила карантина

В парках и на спортплощадках встречаются люди без масок

Корреспонденты "Сегодня" решили проверить, как в Киеве придерживаются новых, более жестких правил карантина.

Съемочная группа несколько часов работала на улицах столицы. В целом, людей ходит немного. Скапливаются в основном у магазинов и на остановках. Многие в масках. Без нее выходить из дома теперь запрещено. Не пустят без защитной маски и в транспорт.

"Говорят, если здоров, то не надо одевать, но, может, кто-то чихает. Я одеваю маску. Берегу свое здоровье, боюсь заболеть", – говорит жительница столицы Анна Федорова.

Парки пока тоже не опустели. Некоторые выгуливают собак, некоторые занимаются спортом. В масках – не все.

"Почему я без маски? Ну если я знаю, что никого нет, то я маску оставил дома", – говорит киевлянин Владимир Кислов.

"Ходим каждый день, три раза в день, потому что это потребности домашнего животного. Маску надеваем, потому что вчера почитали об усилении мер по карантину", – говорит жительница Киева Анна Резниченко. В тренде Эвакуированных из Дохи украинцев не выпускали из самолета и отправили на обсервацию (видео)

А вот на детских площадках – никого. Некоторые огорожены красной лентой. Это своеобразный знак "Вход воспрещен". Мамы с малышами, если и гуляют, то подальше от людей.

Строгие правила карантина предварительно будут действовать до 24 апреля. За нарушение предусмотрен штраф.

Ранее мы сообщали о том, что в Кабмине назвали условия принудительной проверки на COVID-19.

По состоянию на 10:00 2 апреля, в стране официально подтверждено 804 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 13 человек выздоровели, для 20 диагноз оказался смертельным. За сутки зафиксировано 125 новых случаев.

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