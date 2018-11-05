В новом сквере Киева установили огромный циркуль

Глава КП "Киевблагоустройство" Андрей Андреев сообщил о создании новой зоны для отдыха в столице. В Соломенском районе, возле Киевского университета строительства и архитектуры (просп. Воздухофлотский, 31) обустроили новый сквер.

В сквере установили лавочки, урны для мусора, а изюминкой стала тематическая инсталляция в виде огромного циркуля. По словам Андреева, ранее на это месте стоял заброшенный МАФ, его демонтировали.

"Вот так может выглядеть пространство города, если убрать все незаконные МАФы. Создали уютное место для встреч и отдыха студентов", – сообщил он.







Фото: www.facebook.com/andreev.solomianka

Фото: www.facebook.com/andreev.solomianka

Фото: www.facebook.com/andreev.solomianka

Напомним, недавно открыли новый сквер на месте снесенных киосков возле метро "Политехнический институт". Здесь обустроили дорожки и высадили большую клумбу из хризантем. Отметим, что незаконной торговли на территории сквера пока, к счастью, нет.

Мы сообщали, что работы по обустройству сквера возле метро "Политехнический институт" обошлись городскому бюджету в 1,3 миллиона гривен. Однако там не смогли создать фонтан, который планировали ранее.