В столичной подземке сыграет военный оркестр

Фото: КП "Киевский метрополитен"

В Киеве в четверг, 10 октября, в вестибюле станции "Золотые ворота" сыграет военный оркестр. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

"Оркестр 22-й отдельной бригады по охране дипломатических учреждений Национальной гвардии Украины совместно со столичным метрополитеном поздравляет вдохновляющими мелодиями пассажиров и гостей столицы с Днем защитника Украины. Мероприятие начнется в 17:00 и продлится около 40 минут", – говорится в сообщении.

Напомним, что День защитника Украины в 2019 году по традиции отмечается 14 октября, в понедельник. С 2015 года этот день объявлен выходным. К тому же праздник совпадает с Днем украинского казачества и Покровом Пресвятой Богородицы – считалось, что Богородица покровительствует казакам.

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Традиционно в День защитника Украины во многих городах проходят разнообразные мероприятия и официальные торжества. Чаще всего в этот день устраиваются тематические фестивали и физкультурно-патриотические соревнования, в музеях организуют специальные выставки, в школах – тематические уроки и семинары о славе запорожцев.

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