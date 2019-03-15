Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

ВДНГ закрывает свой крупнейший проект и подводит итоги

Актуально
Сегодня, 14:16

Сколько тратили киевляне в "Зимовій Країні на ВДНГ", чем остались недовольны и что случится с территорией Экспоцентра в будущем?

ВДНГ закрывает свой крупнейший проект и подводит итоги Другие новости Сколько тратили киевляне в «Зимовій Країні на ВДНГ», чем остались недовольны и что случится с территорией Экспоцентра в будущем?

Отпраздновав Масленицу, "Экспоцентр Украины" прекращает работу локаций парка развлечений "Зимова Країна на ВДНГ". Четвертый сезон проект отработал более трех месяцев, и стал ключевой точкой на карте семейного досуга Киева и области. С декабря 2018 по март 2019 года парк посетили более 700 000 человек. Такое количество является рекордным в истории проекта и превышает на 31% показатель прошлого года.

Всего на территории парка площадью 125 тыс. кв. м работало более 20 локаций. По данным социологического опроса ВДНГ, самыми популярными стали: Замок ледяных скульптур (50 тыс. человек), каток (46 тыс.) и тюбинговые горки (36 тыс). Из новых локаций киевляне чаще всего приезжали в Фабрику подарков Клавдиево – выездную мастерскую крупнейшего производителя новогодней продукции в Восточной Европе.

Также этой зимой одна из локаций была отмечена Книгой Рекордов Гиннеса. Произошло это благодаря установке крупнейшего в мире автоматического почтомата гостинцев от компании OMNIC, который разместился павильоне №1. Важнейшим подарком от команды Экспоцентра киевлянам – стало празднование новогодней ночи, которое здесь не проводилось последние два года.

В среднем посетители парка проводили здесь около трех часов. За это время на развлечения они тратили 488 грн и 241 грн – на еду. По данным опроса, 96% респондентов поставили парку 4 из 5 баллов. Для сравнения – в прошлом году таких было 82%. Все больше гостей рекомендуют друзьям и знакомым "Зимову Країну на ВДНГ" как лучшее место для досуга в городе. Таких, по данным, – 95% (2018 – 93%). Жаловались гости больше всего на парковку и заснеженную территорию. Но в целом негативных отзывов в этом году было в два раза меньше.

Евгений Мушкин, генеральный директор ВДНГ: "Еще один сезон проекта подошел к финалу. С одной стороны, с несколькими рекордами и положительными впечатлениями подавляющего числа посетителей. С другой – показал нам наиболее уязвимые места Экспоцентра. Мы уже закладываем в бюджет вдвое больше средств на очистку территории от снега в следующем сезоне. Также начали работы над сервисом центрального паркинга. Издержки, связанные с парковкой, будут исправлены в течение нескольких следующих месяцев. Наша глобальная главная цель сегодня – качественно подготовиться к летнему проекту с рядом новых локаций и представить концепцию "Зимової Країни на ВДНГ" 2019-2020 годов".

В следующем году парк зимних развлечений откроется в декабре, на новогоднюю ночь уже готовят масштабное шоу с участием звезд, а к работе над новыми декорациями парка теперь присоединится команда инста-блоггеров. В 2019-2020 годах "Зимова Країна на ВДНГ" должна стать сплошной зоной для ярких фото.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Экспоцентр Украины, вднг, Зимова Країна на ВДНГ

Вы сейчас просматриваете новость " ВДНГ закрывает свой крупнейший проект и подводит итоги". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

"Сказали, что у нас не тот вид": Ланового не пустили на борт

София Ротару забросила шикарный особняк в Крыму

Вокруг концерта памяти Марины Поплавской разразился скандал

Ядвига Поплавская: Не чувствую себя одинокой

Что есть, чтобы замедлить старение: звездная диета

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Обильное питье: печальные последствия

«Мосфильму» расскажут о продвижении кино за границу

Под Киевом на улице расстреляли пенсионерку: вся полиция на ногах

Овчарка вернулась домой после 6 лет скитаний — трогательное видео
Загрузка...

Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине

Сегодня, 07:51

Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

Почему стали строить меньше квартир и действительно ли они дорожают

Сегодня, 07:39

В Луганской и Донецкой областях строятся только частники, а в Киеве квартиры самые тесные

Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"

Сегодня, 07:19

В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

Медреформа на финишной прямой: что успели сделать и что еще впереди

13 марта, 07:00

В системе больше 25 миллионов человек, а в апреле стартует второй этап

Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта

"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения

Моисеев назвал предполагаемую дату своей кончины