ВДНГ закрывает свой крупнейший проект и подводит итоги

Сколько тратили киевляне в "Зимовій Країні на ВДНГ", чем остались недовольны и что случится с территорией Экспоцентра в будущем?

ВДНГ закрывает свой крупнейший проект и подводит итоги 2019-03-15T14:16:00+02:00 Другие новости Сколько тратили киевляне в «Зимовій Країні на ВДНГ», чем остались недовольны и что случится с территорией Экспоцентра в будущем?







Отпраздновав Масленицу, "Экспоцентр Украины" прекращает работу локаций парка развлечений "Зимова Країна на ВДНГ". Четвертый сезон проект отработал более трех месяцев, и стал ключевой точкой на карте семейного досуга Киева и области. С декабря 2018 по март 2019 года парк посетили более 700 000 человек. Такое количество является рекордным в истории проекта и превышает на 31% показатель прошлого года.

Всего на территории парка площадью 125 тыс. кв. м работало более 20 локаций. По данным социологического опроса ВДНГ, самыми популярными стали: Замок ледяных скульптур (50 тыс. человек), каток (46 тыс.) и тюбинговые горки (36 тыс). Из новых локаций киевляне чаще всего приезжали в Фабрику подарков Клавдиево – выездную мастерскую крупнейшего производителя новогодней продукции в Восточной Европе.







Также этой зимой одна из локаций была отмечена Книгой Рекордов Гиннеса. Произошло это благодаря установке крупнейшего в мире автоматического почтомата гостинцев от компании OMNIC, который разместился павильоне №1. Важнейшим подарком от команды Экспоцентра киевлянам – стало празднование новогодней ночи, которое здесь не проводилось последние два года.

В среднем посетители парка проводили здесь около трех часов. За это время на развлечения они тратили 488 грн и 241 грн – на еду. По данным опроса, 96% респондентов поставили парку 4 из 5 баллов. Для сравнения – в прошлом году таких было 82%. Все больше гостей рекомендуют друзьям и знакомым "Зимову Країну на ВДНГ" как лучшее место для досуга в городе. Таких, по данным, – 95% (2018 – 93%). Жаловались гости больше всего на парковку и заснеженную территорию. Но в целом негативных отзывов в этом году было в два раза меньше.

Евгений Мушкин, генеральный директор ВДНГ: "Еще один сезон проекта подошел к финалу. С одной стороны, с несколькими рекордами и положительными впечатлениями подавляющего числа посетителей. С другой – показал нам наиболее уязвимые места Экспоцентра. Мы уже закладываем в бюджет вдвое больше средств на очистку территории от снега в следующем сезоне. Также начали работы над сервисом центрального паркинга. Издержки, связанные с парковкой, будут исправлены в течение нескольких следующих месяцев. Наша глобальная главная цель сегодня – качественно подготовиться к летнему проекту с рядом новых локаций и представить концепцию "Зимової Країни на ВДНГ" 2019-2020 годов".

В следующем году парк зимних развлечений откроется в декабре, на новогоднюю ночь уже готовят масштабное шоу с участием звезд, а к работе над новыми декорациями парка теперь присоединится команда инста-блоггеров. В 2019-2020 годах "Зимова Країна на ВДНГ" должна стать сплошной зоной для ярких фото.

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