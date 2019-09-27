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Водные маршруты в Чернобыльской зоне готовы к приему туристов

27 сентября, 11:54

Чтобы посетить зону отчуждения по водному маршруту, нужно оформить соответствующую заявку

Фото: Кабмин

Фото: Кабмин

Водные маршруты в зоне отчуждения готовы к приему посетителей и соответствуют всем нормам безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Так, в Чернобыле прошло совещание при участии главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталия Петрука, специалистов "Экоцентра", Чернобыльского заповедника, а также полиции для решения организационных вопросов во время посещения зоны отчуждения водным путем.

"После совещания состоялся выезд по одному из недавно утвержденных водных маршрутов от города Чернобыль в село Оташев. Водные маршруты в зоне отчуждения готовы к приему посетителей и отвечают всем нормам безопасности. Контрольно-пропускные пункты готовы, дозиметрический контроль и сопровождение обеспечено", – говорится в сообщении.

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Чтобы посетить зону отчуждения по этому маршруту, нужно оформить соответствующую заявку, и организатор визита должен обеспечить посетителей водным транспортом. Маршрут доступен только пока открыта водная навигация.

В этом году Чернобыльская зона отчуждения была признана одним из приоритетных направлений для развития туризма. Сейчас посетителям предлагают 21 маршрут, в том числе – водные, по рекам Припять и Уж. Президент Владимир Зеленский даже дал Кабинету министров ряд поручений по реализации этих планов в течение трех месяцев.

Напомним, больше 70 тысяч туристов, 80% из которых иностранцы, побывали в зоне отчуждения ЧАЭС за последние восемь месяцев 2019 года.

Смотрите видео, как Чернобыль превращают в туристическую зону:

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туризм ЧАЭС киевская область

Источник: Сегодня

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