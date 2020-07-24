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Здание КГГА в центре Киева станет сине-желтым

24 июля, 16:21

Наталья Руда Наталья Руда

Расцветку флага Украины здание примет только на два часа - с 22:00 до полуночи 24 июля

В Киеве в пятницу, 24 июля, здание городской государственной администрации на Крещатике подсветят сине-желтыми цветами в честь 30-й годовщины поднятия украинского национального флага над столицей Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Расцветку флага Украины здание примет только на два часа – с 22:00 до полуночи.

Отметим, что по случаю годовщины Музей истории города Киева подготовил праздничную тематическую экспозицию. Каждый участник выставки может увидеть тот украинский национальный флаг, который подняли на флагштоке у здания КГГА в 1990 году. Именно его 30 лет назад около 200 тысяч киевлян сопровождали от Софии Киевской в ​​здание Киевского городского совета.

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Напомним, что 24 июля 1990 года сине-желтый флаг в центре столицы поднял Александр Мосиюк, который в то время был заместителем председателя Киевсовета. Коммунистическая власть Киева так и не признала флаг, а первый заместитель прокурора республики Синюков признал поднятия флага незаконным и открыл уголовное дело.

Ранее сообщалось, что с 2009 года украинский флаг начали чтить на государственном уровне – 23 августа.

При этом символ страны можно увидеть буквально везде, начиная от сине-желтых заборчиков и заканчивая принтами на одежде. "Сегодня" собрал самые интересные украинские флаги и места, где их можно увидеть.

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Киев КГГА флаг

Источник: Сегодня

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