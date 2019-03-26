Здание речпорта в Киеве станет кинозалом

Из помещения можно будет спуститься на набережную

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Здание речпорта в Киеве станет кинозалом Александр Марущак //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9d7/20c/5c99d720c3e13.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9d7/20c/5c99d720c3e13.jpg 2019-03-26T09:43:00+02:00 Другие новости Из помещения можно будет спуститься на набережную

Здание Речного вокзала на Почтовой площади в Киеве уже начали обновлять. Тут хотят проводить кинопоказы, арт-выставки и презентации книг, а из помещения, построенного в 60-х годах ХХ века, можно будет спуститься на набережную.

Как сообщают в речпорту, они сохранят всю внутреннюю отделку здания. Когда именно здание планируют открыть для посетителей, пока не сообщается.

Напомним, в 2017 году Киевскому речному порту исполнилось 120 лет. Летом 1897 года в Киеве началось строительство новой гавани, названной в честь императора Николая II. После освящения к первой чугунной причальной тумбе была прикреплена металлическая доска с надписью об этом событии. А киевскому генерал-губернатору Игнатьеву на память вручили серебряную кирку. Он же первым повернул ручку электрического привода в землечерпальной машине "Днепровская-2", которая начала рыть новую гавань. Через два года она была открыта с линией причала в 3156 метров, одна из крупнейших в Российской империи.

Ранее мы писали, что в прошлом году в Киеве в районе раскопок на Почтовой площади произошло ЧП: подземное пространство, где обнаружили древнюю улицу времен Киевской Руси, залило водой.

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АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.