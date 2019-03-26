Здание речпорта в Киеве станет кинозалом
Из помещения можно будет спуститься на набережную
Здание Речного вокзала на Почтовой площади в Киеве уже начали обновлять. Тут хотят проводить кинопоказы, арт-выставки и презентации книг, а из помещения, построенного в 60-х годах ХХ века, можно будет спуститься на набережную.
Как сообщают в речпорту, они сохранят всю внутреннюю отделку здания. Когда именно здание планируют открыть для посетителей, пока не сообщается.
Напомним, в 2017 году Киевскому речному порту исполнилось 120 лет. Летом 1897 года в Киеве началось строительство новой гавани, названной в честь императора Николая II. После освящения к первой чугунной причальной тумбе была прикреплена металлическая доска с надписью об этом событии. А киевскому генерал-губернатору Игнатьеву на память вручили серебряную кирку. Он же первым повернул ручку электрического привода в землечерпальной машине "Днепровская-2", которая начала рыть новую гавань. Через два года она была открыта с линией причала в 3156 метров, одна из крупнейших в Российской империи.
Ранее мы писали, что в прошлом году в Киеве в районе раскопок на Почтовой площади произошло ЧП: подземное пространство, где обнаружили древнюю улицу времен Киевской Руси, залило водой.
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