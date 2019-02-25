ЖК Подол Плаза Резиденс в Киеве: что нужно знать покупателю

Ключевые характеристики проекта, которые могут повлиять на решение потенциального владельца недвижимости в ЖК "Подол Плаза"

ЖК Подол Плаза Резиденс в Киеве: что нужно знать покупателю //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3b7/1b9/5c73b71b9719b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3b7/1b9/5c73b71b9719b.jpg 2019-02-25T11:52:00+02:00 Другие новости Ключевые характеристики проекта, которые могут повлиять на решение потенциального владельца недвижимости в ЖК «Подол Плаза»

Покупка квартиры в современном жилом комплексе бизнес-класса – ответственное финансовое решение. Потенциальному покупателю стоит тщательно изучить информацию о проекте, чтобы сделать действительно взвешенный выбор. Одним из наиболее привлекательных новостроев Киева сегодня остается ЖК Podil Plaza & Residence от застройщика Status Grouр. Жилой комплекс предполагает привлекательные условия для покупателей квартир и арендаторов коммерческих помещений.

Наиболее важная информация

Рассмотрим ключевые характеристики проекта, которые могут повлиять на решение потенциального владельца недвижимости в ЖК "Подол Плаза".

Застройщик – ранее застройщик назывался "Березнякижитлобуд". За плечами компании несколько успешных проектов: "Ривьера", "Золотой Лев", "Статус Град", Sky River. Это означает наличие опыта в возведении жилых комплексов разного масштаба, возможность оценить существующие проекты: уровень комфорта, динамику строительства, возможные спорные моменты.

Особенности участка – строительство ведется на улице Глубочицкой, которая находится на границе исторических районов Подола и центра. Корпуса жилого комплекса находятся непосредственно у подножия холма. Интересный рельеф местности обеспечивает хороший уровень озелененности. Нехватка придомовой территории будет компенсирована благодаря парку, который застройщик планирует разбить прямо на прилегающем склоне. Участок находится рядом с метро "Контрактовая площадь", движение здесь менее интенсивное в сравнении с другими центральными улицами.

Генплан и технологии – застройщик обустраивает современное трехуровневое жилье. Несколько нижних этажей займут паркинг, торговый и спортивный центр, офисные помещения. Выше находятся жилые этажи. На крышу планируется частично перенести придомовую территорию, обустроив здесь кафе и прочую инфраструктуру для отдыха.

Сроки сдачи и условия инвестирования – купить квартиру в Киеве в рассрочку в ЖК "Подол Плаза" можно непосредственно у застройщика через биржу "Перспектива-Коммодити" при внесении не менее 50% от стоимости квартиры. Конкретные условия фиксируются в договоре купли-продажи, который регистрируется нотариусом. После завершения выплат застройщик предоставляет акт приема-передачи собственности. Продажи в разных секциях стартовали еще в 2016 году. На 2019 год запланирована сдача большого объема работ, после чего ожидается динамичный рост цен на готовые квартиры.

Освоение окружающего пространства – Киев находится в состоянии развития, поэтому на Глубочицкой ведутся работы по возведению еще нескольких жилых комплексов (от других застройщиков). В планах городских властей реконструкция улицы, которая позволит оптимизировать трафик и улучшить коммерческую инфраструктуру.

Заключение

Планирующим покупать недвижимость рекомендуется посетить непосредственно строящийся объект, чтобы составить полное представление о комфорте проживания здесь в ближайшие годы. Получить информацию по наиболее важным вопросам всегда можно у застройщика в центре работы с клиентами.

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