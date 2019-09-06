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Депутата Киеврады заподозрили в подделке диплома

6 сентября, 11:49

В прокуратуре фамилию депутата пока что не называют

Здание КГГА в Киеве

Здание КГГА в Киеве / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Одного из депутатов Киеврады подозревают в использовании поддельного диплома об образовании, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Установлено, что депутат Киевского городского совета VIII созыва при трудоустройстве на работу в государственные органы власти использовал заведомо поддельные документы о получении им высшего образования в одном из высших учебных заведений", – говорится в сообщении.

На данный момент депутату сообщено о подозрении депутату в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 358 УК Украини (Использование заведомо поддельного документа).

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При этом фамилия депутата не сообщается.

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Напомним, в 2017 году Киевский городской голова Виталий Кличко отстранил руководителя аппарата КГГА Владимира Бондаренко от исполнения должностных обязанностей до завершения официальных проверок и расследований, связанных с обнародованием информации о якобы использовании поддельных документов.

Так, в СМИ сообщалось, якобы руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко имеет поддельный диплом бакалавра ЛНУ имени Ивана Франко, на основании которого он получил степень специалиста в КНУ имени Тараса Шевченко.

Новости "Сегодня" ранее писали, что в Одессе в открытую торгуют дипломами. Столбы города пестрят объявлениями о продаже всевозможных "корочек" с указанием четких расценок, а интернет буквально заполонен подобными предложениями. 

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Киев Киеврада поддельные документы

Источник: Сегодня

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