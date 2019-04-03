Депутаты Киеврады хотят присвоить новое звание первому президенту
Леонид Кравчук может стать "почетным гражданином Киева"
В Киевраде зарегистрирован новый проект решения, касающийся первого президента Украины Леонида Кравчука. Ему предлагают присвоить звание "Почетный гражданин Киева".
Как сказано в документе, таким образом будет отмечен его вклад в социально-экономическое, культурное, научно-техническое развитие Киева и укрепление авторитета столицы. С инициативой выступила общественная организация "Украинский Совет Мира".
Отметим, что в этом году Кравчук отметил 85-летний юбилей.
Напомним, недавно для почетных граждан Киева Киеврада установила дополнительные льготы. Им, к примеру, будут выплачивать ежемесячную материальную помощь. Сейчас в столице проживают более 30 человек с таким статусом.
Отметим, в 2016 году Киеврада присвоила звание "Почетный гражданин города Киева" народной артистке Украины Нине Матвиенко и победительнице Евровидения-2016 Джамале (Сусанне Джамаладиновой).
Также мы писали, что на Борщаговской линии скоростного трамвая в Киеве запустили еще два состава, посвященных выдающимся киевлянам. Один из трамваев украсил портрет знаменитого хореографа и балетного танцора Сержа Лифаря. Еще на одном трамвае теперь можно увидеть лицо известного композитора, почетного гражданина Киева Александра Билаша, автора опер, баллад, романсов и многочисленных песен. В том числе Билаш является автором музыки к любимой песне "Два кольори".
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