Депутаты Киеврады хотят присвоить новое звание первому президенту

Леонид Кравчук может стать "почетным гражданином Киева"

Фото из архивов "Сегодня".

Депутаты Киеврады хотят присвоить новое звание первому президенту Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4c3/6b0/5ca4c36b064d2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4c3/6b0/5ca4c36b064d2.jpg 2019-04-03T17:34:00+03:00 Власть Леонид Кравчук может стать «почетным гражданином Киева»

В Киевраде зарегистрирован новый проект решения, касающийся первого президента Украины Леонида Кравчука. Ему предлагают присвоить звание "Почетный гражданин Киева".

Как сказано в документе, таким образом будет отмечен его вклад в социально-экономическое, культурное, научно-техническое развитие Киева и укрепление авторитета столицы. С инициативой выступила общественная организация "Украинский Совет Мира".

Отметим, что в этом году Кравчук отметил 85-летний юбилей.

Напомним, недавно для почетных граждан Киева Киеврада установила дополнительные льготы. Им, к примеру, будут выплачивать ежемесячную материальную помощь. Сейчас в столице проживают более 30 человек с таким статусом.

Отметим, в 2016 году Киеврада присвоила звание "Почетный гражданин города Киева" народной артистке Украины Нине Матвиенко и победительнице Евровидения-2016 Джамале (Сусанне Джамаладиновой).

Также мы писали, что на Борщаговской линии скоростного трамвая в Киеве запустили еще два состава, посвященных выдающимся киевлянам. Один из трамваев украсил портрет знаменитого хореографа и балетного танцора Сержа Лифаря. Еще на одном трамвае теперь можно увидеть лицо известного композитора, почетного гражданина Киева Александра Билаша, автора опер, баллад, романсов и многочисленных песен. В том числе Билаш является автором музыки к любимой песне "Два кольори".

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.