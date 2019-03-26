Киевские басни для приезжих: в полночь Родина мать бьет мечом по щиту, а по Андреевскому бродит волк-призрак

Гостям рассказывают, что Майдан проваливается, местные вороны разговаривают, а по Андреевскому спуску бродит полуночный волк.

Дом с химерами. О нем множество легенд: от "жаренных" носорогов до крокодильчика; фото С.Алексеенко.

Киевские басни для приезжих: в полночь Родина мать бьет мечом по щиту, а по Андреевскому бродит волк-призрак Бунецкий Дмитрий //smm.ollcdn.net/img/article/899/73_main.jpg //smm.ollcdn.net/img/article/899/73_tn.jpg 2019-03-26T11:05:00+02:00 Власть Гостям рассказывают, что Майдан проваливается, местные вороны разговаривают, а по Андреевскому спуску бродит полуночный волк.

Киев — очень древний город. Поэтому неудивительно, что о нем придуманы уже сотни небылиц — чтобы развлечь туристов, да и самим иногда посмеяться над гостями. Чаще разыгрывают друзей и знакомых, иногда байками украшают свои рассказы экскурсоводы.

С одним из них — Артемом Яцыным, который может устроить довольно нестандартную экскурсию, прошлась и "Сегодня", вместе с приезжими их Сум и Черкасс. Начали с Рейтарской — зашли к воротам. Несколько больших черных птиц сидели на ветках в громаднейшей клетке и чистили перья. Артем рассказывал, что никто не знает, откуда взялись птицы и когда, но родились вороны еще во времена Российской империи. За долгие годы помудрели на столько, что могут разговаривать "по-человечески". Гости столицы долго прислушивались к птицам в надежде услышать хоть словечко, одна из них воспроизвела вопль автомобильной сигнализации.

РЕКА ПОД МАЙДАНОМ. "Никогда не прыгайте тут, — серьезно сказал гид, когда мы спустились на Крещатик, — провалиться можете!" Мол, под главной улицей столицы протекает подземная речка, которая подмывает землю, и рано или поздно площадь сползет. Экскурсанты переполошились, гид решил успокоить — речка есть, но вряд ли Майдан провалится.

Возле дома с химерами один из гостей города спросил, а правда, что в доме кто-то живет. "Правда-правда. Там живет спецотряд охраны президента", — отвечал гид с хитрой улыбкой. И поведал историю о том, как Лазарь Каганович — первый секретарь компартии Украины после Великой Отечественной "забавлялся". Мол, выглянет из окна кабинета, ткнет пальцем в зверушку на "Доме с химерами", например, носорога, и распорядится достать живого и зажарить. Поэтому русалок на то время тайком сняли, а после вернули обратно. Гид не признался, что все это вымысел...

КРОКОДИЛ ДЛЯ ОТДЫХА. У загадочного Дома с химерами еще один секретик. Гид попросил поискать самую зашифрованную химеру — фигурку некого крокодильчика. Пришлось попрыгать, чтобы получше рассмотреть зверей под крышей, но крокодила нигде не было. Потом уже Артем показал каменную рептилию — она улеглась с правой стороны, у дорожки, внизу. "Так мы иногда время "убиваем", — признался гид, — те, кто почасово работает. Некоторые здесь минут двадцать отдыхают, пока туристы ищут аллигатора, усмехаясь про себя".

Розыгрыши гостей не обидели. Говорили даже наоборот — с такими шутками-прибаутками столицу узнавать интересней.

НА "АРСЕНАЛЬНОЙ" ЕСТЬ "ВЫХОД БЕЗ ВЫХОДА".

Мало кто из киевлян ни разу не вошел по ошибке в коридор на станции метро "Арсенальная", соединяющий обе платформы, пытаясь выйти из метро. К эскалатору и выходу этот тоннельчик не ведет. В каждом поезде, подъезжающем с любой из сторон, найдется пару человек, которые задумчиво направятся в переход, посмотрят друг на друга, потом на стены, усмехнутся и пойдут обратно на платформу. Что уж говорить о гостях столицы — они теряются в поисках выхода, когда попадают в эдакое "зазеркалье". Некоторые нехорошие люди даже шутят с ними, что это уникальная станция метро, которая не имеет выходов на поверхность.

"Если честно, то я сам, несмотря на то, что всю жизнь прожил в столице, часто "попадаюсь", — признается киевлянин Марк. Он рассказал, что часто сворачивал туда просто "на автомате", потом вспоминал, что выхода-то нет: "Кстати, когда-то одному дяде выход показал. Туда же, причем абсолютно не специально, а он немного перепугался".

РОДИНА-МАТЬ СТУЧИТ МЕЧОМ ПО ЩИТУ.

Рассказывают, что в монумент встроена одна любопытная функция — Родина-Мать приветствует День победы. Якобы каждый год, 9 мая, в полночь, в глубине монумента срабатывает часовой механизм, своеобразные первые атомные часы, которые приводят в действие мощные сервоприводы. Внешне это проявляется так: мощные металлические руки сдвигаются вместе и статуя бьет мечом по щиту, от устрашающего звука даже просыпаются жители окрестных домов. А еще громадина вертится! Каждый день делает оборот вокруг своей оси.

Юля из Луганска рассказала "Сегодня", что слышала эту байку и даже в нее поверила. "Мне сказали, что Родина-Мать бьет мечом по щиту и вертится вокруг оси. И я подумала, что от советского пропагандизма всего можно ожидать. Друзьям не призналась, конечно, но пока мы гуляли тайком поглядывала — прокрутилась или нет, а потом мне сказали, что это все шутки и ничего с монументом не происходит".

У КОТА ЦЕННОСТЬ ПОД ХВОСТОМ.

Возле станции метро "Золотые ворота" живет кот. Красивый, пушистый, но бронзовый. Мяукать не мяукает, но есть у него волшебная особенность — если подержать животинку за "причинное место" и при этом очень сильно чего-то захотеть, все обязательно сбудется. Правда, есть одна мелкая деталь — под хвостом у скульптурки на самом деле пусто. Так что не пытайтесь поискать у кошака "выпуклости" — кроме насмешек прохожих все равно ничего не получите. Лучше просто, подержавшись за ушки или спинку, что-то загадать — может, сбудется.

"Мне про кота сказали, когда я только в Киев приехал, — вспоминает сумчанин Виталий, — пили пиво возле "Золотых ворот", а тут кто-то говорит, мол, там котик есть, желания исполняет. Но с условием. Я и пошел... Потом все долго смеялись, когда я вернулся и сказал, что ничего у кота не нашел".

КИЕВСКИЙ ФУНИКУЛЕР ЛЕТИТ ВНИЗ.

Еще один миф касается фуникулера. Вы знаете, с какой скоростью он движется, когда едет вниз? Это вверх его медленно подтягивают на тросах. А вот к Почтовой площади "водители", которые здесь почти все бывшие гонщики-экстремалы, отпускают тормоза — и летят вниз, говорят приезжим киевляне. Бояться, мол, не стоит, тормоза надежные и ни одного случая травмирования еще не было. Старожилы рекомендуют пристегиваться покрепче. Некоторые, узнав о такой особенности, не увидев ремней в салоне, начинают тихо паниковать, однако страх проходит в первые минуты опускания вагончика вниз.

Поляк (уроженец Варшавы) испугался и весь спуск крепко держался за поручни. "Я ж не знаю, что там за аттракционы у вас, вдруг это такие странные американские горки, — говорит Михал. — Вот и решил перестраховаться. Правда, к концу путешествия все понял, слишком уж плавно эта громадина ехала. Друзьям пришлось проставить мне магарыч. По вашему обычаю".

В АРКЕ ДРУЖБЫ НАРОДОВ — ГОНКИ.

На самом деле, как говорят киевляне, арка — совсем даже не арка. Представляете себе, какие фундаменты нужно делать под эту многотонную махину? Советские инженеры поступили проще — они зарыли кольцо и долго хихикали над американцами, которые у себя все ставили по-честному, а такая арка не держалась. Внутри же нашего кольца проложили тоннель и две трассы, по которым до сих пор можно погонять на специальной машинке. Если, конечно, знать пароль.

Возле арки часто много народу, поэтому найти кого-то, кто поверит в эту байку, — легко. Мы попробовали и обманули киевлянина — как оказалось, в столице многие не знают даже, что означает эта дуга. "Ну могли вкопать кольцо, оно так даже легче. Только вот в ваши гонки не верю. Было бы слышно, если бы там кто-то гонялся", — рассуждал киевлянин Антон. Правда, после этого он все-таки подошел к одному из концов "радуги" и прислушался — вдруг кто-то ездит.

ПАНИКОВСКИЙ ЗНАЕТ, ГДЕ ДЕНЬГИ ЛЕЖАТ.

У памятника героя произведения Ильфа и Петрова "Золотой теленок" Паниковского, который стоит на Прорезной, под ногой ежедневно появляются деньги. Это только монетки, но они золотые. Правда, повезет их собрать лишь в определенный момент. О нем знают лишь некоторые коренные киевляне, но, попробовав несколько раз, может повезти любому. Кроме денег, у Паниковского еще есть сюрпризы. Например, под подошвой у него нарисовано то, что нужно любителям "шары" — стоит низко наклониться и заглянуть, чтобы узнать секрет. Правда, когда кто-то наклоняется, Паниковский может залезть к нему в карман, хитро усмехаются киевляне.

"А я сразу все понял, — хвастается Саша из Луцка, — потому что передо мной как раз кто-то пытался ту монетку отковырять, но тщетно. И этот металлический дядька ему рукой в карман залез — там статуя так хитро сделана. А фигу под подошвой увидел сразу, друзья дали зеркальце — посмотрел".

КИЕВОВЕД ПРИДУМАЛ МИФ О ГОРОДЕЦКОМ. Известный историк-киевовед Михаил Кальницкий рассказал "Сегодня", что к некоторым мифам и шуткам он относится плохо. Речь идет о тех баснях, которые не имеют под собой никакого реального основания. Дело в том, рассказывает Михаил, что по ним люди составляют абсолютно неправильное представление о городе. А некоторые ложные версии настолько прочно укореняются в сознаниях, что начинают казаться реальными. Например, история с архитектором Владиславом Городецким, который якобы построил дом с химерами в память о своей утонувшей дочери, не имеет ничего общего с реальностью — это только легенда, но даже многие киевляне верят в нее. Кстати, историк признался, что сам создал одну из легенд о Городецком — лет двадцать назад он писал о нем статью и в конце написал приблизительно следующее: "Представим себе архитектора, который в собственном черном автомобиле с обезьянкой на плече, проезжает мимо нас и скрывается за поворотом". Прошло несколько лет и "обезьянка Городецкого" стала притчей во всех языцех, хотя на самом деле все это был лишь небольшой художественный вымысел.

В "АРСЕНАЛЕ" ДУХИ ВОРУЮТ ФОТОАППАРАТЫ, А НА АНДРЕЕВСКОМ БЕГАЕТ МИСТИЧЕСКИЙ ВОЛК. Особый интерес у людей вызывают загадочные и мистические истории. Таких у столицы хватает, экскурсоводы часто используют их, чтобы заинтересовать, а иногда и озадачить приезжих. На Андреевском спуске есть лестница на Замковую гору, в которой вечно не хватает ступеней. После каждого ремонта обнаруживается, что одна ступенька все равно где-то пропала. Некоторые люди верят в нечистую силу, некоторые прагматично указывают на собирателей металлолома. Мистическая причина больше легенда, но то, что женщина-архитектор, проектировавшая эту лестницу, сошла с ума — ей мерещились страшные видения — это факт.

В подвалах завода "Арсенал" когда-то хранились фотоаппараты. Но однажды они исчезли непонятно куда. Народная молва приплела и дьявола, и призраков, однако оказалось, что все намного прозаичнее — рядом с подземельями "Арсенала" протекает подземная река, по которой и приплыли неведомые грабители, унесшие раритетные механизмы. Но это еще не все о старом заводе — в стене, по одной из городских легенд, лежит ключ, которые дарует владельцу успех в финансовых делах. Однако никто не ищет его, потому что всем предыдущим владельцам, помимо денег, ключ "даровал" еще и страшную смерть. Есть даже точное указание места — 16-й ряд кирпичей, 12-й кирпич направо от мемориальной доски.

Говорят, у Киева есть тайный хранитель — волк Лупус. Как попал римский зверь в столицу Украины, никто не знает, зато известно, что каждое полнолуние он бегает по Андреевскому спуску и пьет из незамерзающей и невысыхающей лужи. И тому, кто напоит волка из своих ладоней, всегда будет сопутствовать удача, но пока его никто не видел.

В ОДЕССЕ — "ДОМ-УТЮГ", НА ГОВЕРЛЕ — ПРИЗРАКИ. Не только в Киеве есть свои басни для приезжих. Другие города Украины тоже богаты легендами, правдивыми и не очень, и интересными местами. Например, Одесса гордится изобретением кино. Мол, Иосиф Тимченко 7 ноября 1893 в гостинице "Франция" открыл художественную выставку "живых фотографий", производимых в движение посредством электрической машины — "электротахиоскопа". Произошло это за два года до премьерного показа братьев Люмьер. А кроме этого, в Одессе стоит дом-стена (он же дом-утюг), когда смотришь на него из определенной точки, кажется, что дом состоит из одной стены, но в нем живут люди. Местные говорят, что архитектор, построивший его, переехал в США и построил там такой же "утюг". Похожие строения есть в Риге и Париже.

Очень много легенд о Карпатах. Например, на Говерлу туристов заманивают рассказом о девушке Говерле, дочери горного царя, которую из-за любви к смертному парню Пруту проклял ее отец и превратил в гору. А Прут, который ушел искать свою возлюбленную, стал рекой у подножия горы. Призраки влюбленных иногда являются людям.

Под Винницей находится легенда всей Украины — Гитлеровская ставка "Вервольф" ("Волчье логово"). Говорят, находится она в лесу возле поселка Стрижавка и предназначалась для руководства военными действиями на Восточном фронте. При отступлении немцы взорвали вход в бункер. Многие гиды предлагают туристам найти вход в ставку Гитлера и разгадать ее тайну, хотя на самом деле на месте "Вервольфа" остались лишь каменные глыбы.

Где-то на Западной Украине есть каменное колесо, которое привезли и установили здесь какие-то рыцари. По легенде, если загадать желание и прокрутить его в правильную сторону, все исполнится. Обязательно. Проблема в том, что инструкции по использованию рыцари не оставили, поэтому никто не знает, в какую сторону крутить колесо.

В Николаеве местные жители рассказывают о подземельях и крысах, которые там живут. Мол, когда-то крыса даже съела кого-то. Те, кто видел мутантов, рассказывают о тварях, размером с поросенка. И когда-то крысиный король выведет их на поверхность. Придется звать гаммельнского крысолова, шутят местные, или кошек разводить побольше. Хотя, не исключено, что слухи о крысах придумали как раз торговцы кошками — для рекламы.

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