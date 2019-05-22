Сделать стартовой
26,11
29,14
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Власть

Раскопкам на Почтовой площади в Киеве дали статус памятника нацзначения

22 мая, 16:39

Не так давно раскопки в центре столицы затопило из-за дождей

Фото: SERGEI SUPINSKY
Фото: SERGEI SUPINSKY. Фото: AFP

Кабмин на заседании в среду, 22 мая, предоставил статус памятника национального значения раскопкам на Почтовой площади, где в 2015 году при строительстве ТЦ обнаружили квартал улицы Киева Х-ХІ века. 

"Конечно для нас – это победа! Почти год назад 15 июля было принято постановление Верховной Радой Украины о необходимости предоставления находкам на Почтовой площади национального статуса. Почти год эта процедура проходила, и сейчас этот статус предоставлен. Почтовая площадь получила национальный статус, как выдающееся историческое место, которое связано с летописными событиями крещения Киевской Руси-Украины. Место уникальных археологических находок, древней гавани на Почайне, место, с которого начиналась настоящая история Киева. Что дальше? Будет новый виток борьбы за создания музея на Почтовой площади. У нас появилось намного больше оснований, чтобы не позволять ее застроить", – рассказала "Сегодня" общественный активист Аннабела Морина.

Напомним, что несколько лет назад на Почтовой площади начались раскопки. За это время археологи обнаружили немало ценных артефактов: керамику, монеты, печати, стеклянные браслеты, курительные трубки, свинцовые пули, пуговицы, стрелы, крестики. Были раскопаны древние улицы и строения времен Киевской Руси.

После этого Киеврада приняла важное решение о создании на Почтовой площади музея, но в то же время депутаты не расторгли инвестиционный договор с застройщиком ТЦ, чего требовали киевские активисты.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Кабмин, раскопки, почтовая площадь

Вы сейчас просматриваете новость " Раскопкам на Почтовой площади в Киеве дали статус памятника нацзначения". Другие Власть смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как найти солдата, воевавшего во Второй мировой войне: алгоритм действий

9 мая, 07:19

Количество запросов на поиск погибших во Второй мировой растет

Новый туристический сезон открыли в заповеднике "Каменная Могила"

7 апреля, 10:35

Среди приазовских степей находится одно из самых загадочных мест Украины

В Киеве раскопали древнюю улицу XVII-XVIII веков

2 апреля, 12:03

Археологи рассказали об удивительных находках из прошлого

Невероятное открытие в Израиле: найдена крупнейшая в мире соляная пещера

28 марта, 17:51

Оказалось, что длина пещеры Малха – 10 километров, то есть на 4 километра больше иранской пещеры "Трех обнаженных"

Самый опасный паук Австралии победил самую ядовитую змею

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia

Коломойский окончательно проиграл суды Нацбанку и Приватбанку

Обильное питье: печальные последствия

В Украине отменили "зеленый" тариф для солнечных электростанций

8 ошибок при чистке зубов, которые совершают почти все

Тайский правитель удивил мир женитьбой на генерале

Доктор Комаровский рассказал, каким должен быть детский ужин

Зеркаль отказалась от должности замглавы АП - СМИ

У 26-летней теннисистки обнаружили рак

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

А вы видели жену Владимира Соловьева: только взгляните на нее

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

Вчера, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

Вчера, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

21 мая, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

"Люди Порошенко" в "команде Зеленского", или Тонкости президентских назначений

20 мая, 07:51

Устройство государственной власти не предполагает одномоментный "сброс настроек". Зеленскому придется работать с чиновниками, назначенными Порошенко

"Болела вся Грузия": Кикабидзе выступил с обращением к Зеленскому

В Украине запретили популярное обезболивающее

Когда Троица: дата и сколько будем отдыхать
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь