Раскопкам на Почтовой площади в Киеве дали статус памятника нацзначения

Не так давно раскопки в центре столицы затопило из-за дождей

Фото: SERGEI SUPINSKY. Фото: AFP

Кабмин на заседании в среду, 22 мая, предоставил статус памятника национального значения раскопкам на Почтовой площади, где в 2015 году при строительстве ТЦ обнаружили квартал улицы Киева Х-ХІ века.

"Конечно для нас – это победа! Почти год назад 15 июля было принято постановление Верховной Радой Украины о необходимости предоставления находкам на Почтовой площади национального статуса. Почти год эта процедура проходила, и сейчас этот статус предоставлен. Почтовая площадь получила национальный статус, как выдающееся историческое место, которое связано с летописными событиями крещения Киевской Руси-Украины. Место уникальных археологических находок, древней гавани на Почайне, место, с которого начиналась настоящая история Киева. Что дальше? Будет новый виток борьбы за создания музея на Почтовой площади. У нас появилось намного больше оснований, чтобы не позволять ее застроить", – рассказала "Сегодня" общественный активист Аннабела Морина.

Напомним, что несколько лет назад на Почтовой площади начались раскопки. За это время археологи обнаружили немало ценных артефактов: керамику, монеты, печати, стеклянные браслеты, курительные трубки, свинцовые пули, пуговицы, стрелы, крестики. Были раскопаны древние улицы и строения времен Киевской Руси.

После этого Киеврада приняла важное решение о создании на Почтовой площади музея, но в то же время депутаты не расторгли инвестиционный договор с застройщиком ТЦ, чего требовали киевские активисты.

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