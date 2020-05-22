Суд в Киеве отменил пешеходную зону на улице Сагайдачного и Контрактовой площади

Окружной административный суд Киева указал, что у КГГА не было полномочий полностью закрывать проезд на Подоле

Окружной административный суд Киева (ОАСК) отменил распоряжение Киевской городской государственной администрации (КГГА), которым на улице Сагайдачного и Контрактовой площади в 2017 году был запрещен проезд транспорта и вводилась пешеходная зона.

Как следует из решения суда от 18 мая 2020 года,в суд обратились несколько человек с иском к КГГА о признании протиправным и отмене распоряжения по запрету проезда на улице Сагайдачного и Контрактовой площади.

Реклама / Фото: Сегодня

Суд проанализировал законодательство и отметил, что органы местного самоуправления имеют право только временно ограничивать движение транспортных средств на улицах при проведении ремонтных и других работ или при проведении народных гуляний и других массовых мероприятий. При этом возможность введения полного запрета для проезда транспорта предусмотрена только для отдельной категории транспортных средств и в исключительных случаях.

"Полномочия органов местного самоуправления на полный бессрочный запрет движения транспортных средств на улицах законодательством не предусмотрена", - говорится в решении суда.

Также ОАСК указал, что создание пешеходной зоны на Подоле не обсуждалась с общественностью и не было предусмотрено на момент принятия КГГА запрета на проезд действующим от 2002 года Генпланом.

Реклама

Таким образом, суд признал противоправным и отменил распоряжение КГГА от 28.07.2017 №912 и обязал покрыть истцам расходы по судебному сбору.

Также смотрите в сюжете, как Подол закрывали для транспорта в 2017 году.

Кроме того, новости "Сегодня" писали и о мнении киевлян по поводу запрета на проезд транспорта на улице Сагайдачного.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама