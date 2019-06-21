Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Власть

Транспортный коридор на Троещину: проект оценят международные эксперты

21 июня, 16:31

IFC подготовит отчет для КГГА по целесообразности развития транспортного коридора на жилмассив

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Мэр Киева Виталий Кличко подписал соглашение между КГГА и Международной финансовой корпорацией (IFC) о предоставлении консультативных услуг в сфере развития транспортной инфраструктуры Киева.

"Для нас очень важно создать оптимальную транспортную модель, которая сможет улучшить сообщение между различными районами столицы. И в этом направлении мы рады сотрудничать и использовать опыт наших партнеров, мировой опыт, чтобы максимально эффективно использовать те возможности, которые есть в нашем городе. Мы говорим о системе TRT (Troyeshina Rapid Transit)", – цитирует Кличко пресс-служба КГГА.

Отмечается, что специалисты Всемирного банка разработали рекомендации по улучшению транспортной системы Киева.

"Власти города и представители IFC вместе готовы разработать технико-экономическое обоснование для детального плана скоростного коридора на Троещину, осуществить техническую, финансовую и экономическую оценку вариантов реализации проекта "Платформа городов Европы и Центральной Азии", – заявили в КГГА.

В результате Международная финансовая корпорация предоставит КГГА отчет о целесообразности развития Троещинского скоростного транспортного коридора, который будет включать в себя и технологические альтернативные варианты, и инфраструктурные решения, финансовые характеристики, экологические и социальные вопросы, план эксплуатации и управления.

Напомним, что в прошлом году КП "Киевский метрополитен" объявило тендер на строительство линии метро на жилмассив Троещина

Отметим, что в столице ведутся подготовительные работы по строительству метро на Виноградарь.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег транспорт, Киев, КГГА, троещина, метро на Троещину

Вы сейчас просматриваете новость " Транспортный коридор на Троещину: проект оценят международные эксперты". Другие Власть смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве на несколько дней ограничат движение на Северном мосту

Сегодня, 13:37

Специалисты проведут бетонирование плиты под проезжей частью

В Киеве водолазы достали из залива тело мужчины

28 мая, 11:26

Тело погибшего передали правоохранителям

В Киеве на рынке нашли 49 нелегалов

8 мая, 12:39

Среди них – граждане Афганистана и Бангладеш

ФОТОФАКТ. Киевляне оригинально наказали "героя парковки" на Троещине

25 апреля, 12:25

Машину, которая перегородила вход в подъезд, измазали, вероятно, монтажной пеной

Когда стоит крестить новорожденного ребенка

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

Отсутствие чернокожих актеров в Чернобыле вызвало возмущение

Николь Кидман может приготовить только бутерброд

Суд обязал Приватбанк выплатить долг Коломойскому

Осадчая и Горбунов показали своего подросшего сына

Как выбрать пылесос: полное руководство

Генетики разработали новый метод борьбы с лишним весом

Чем заменят керосин в пассажирских самолетах

Ребров: Ференцварош вылетел из Кубка на седьмой минуте

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

Вчера, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

19 июня, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Как Украина готовится к выборам в Верховную Раду: полиция проведет учения, а ЦИК заказала бюллетени

19 июня, 07:19

В Раду хотят уже 362 мажоритарщика, а изменить место голосования можно до 15 июля

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

19 июня, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Супрун ответила Зеленскому на предложение уйти в отставку

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь