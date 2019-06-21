Транспортный коридор на Троещину: проект оценят международные эксперты

IFC подготовит отчет для КГГА по целесообразности развития транспортного коридора на жилмассив

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Мэр Киева Виталий Кличко подписал соглашение между КГГА и Международной финансовой корпорацией (IFC) о предоставлении консультативных услуг в сфере развития транспортной инфраструктуры Киева.

"Для нас очень важно создать оптимальную транспортную модель, которая сможет улучшить сообщение между различными районами столицы. И в этом направлении мы рады сотрудничать и использовать опыт наших партнеров, мировой опыт, чтобы максимально эффективно использовать те возможности, которые есть в нашем городе. Мы говорим о системе TRT (Troyeshina Rapid Transit)", – цитирует Кличко пресс-служба КГГА.

Отмечается, что специалисты Всемирного банка разработали рекомендации по улучшению транспортной системы Киева.

"Власти города и представители IFC вместе готовы разработать технико-экономическое обоснование для детального плана скоростного коридора на Троещину, осуществить техническую, финансовую и экономическую оценку вариантов реализации проекта "Платформа городов Европы и Центральной Азии", – заявили в КГГА.

В результате Международная финансовая корпорация предоставит КГГА отчет о целесообразности развития Троещинского скоростного транспортного коридора, который будет включать в себя и технологические альтернативные варианты, и инфраструктурные решения, финансовые характеристики, экологические и социальные вопросы, план эксплуатации и управления.

Напомним, что в прошлом году КП "Киевский метрополитен" объявило тендер на строительство линии метро на жилмассив Троещина.

Отметим, что в столице ведутся подготовительные работы по строительству метро на Виноградарь.

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