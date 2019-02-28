Виталий Кличко: "Один из наших приоритетов – закупка современного оборудования в больницы"

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал в интервью о ремонте дорог, о том, что в бюджете Киева в этом году на здравоохранение заложено почти 11 миллиардов гривен, и о поддержке ветеранов АТО

Виталий Кличко проинспектировал Киевскую клиническую больницу №1 после ремонта и закупки современного оборудования.

Виталий Кличко: "Один из наших приоритетов – закупка современного оборудования в больницы" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6e5/304/5c76e53049d0e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6e5/304/5c76e53049d0e.jpg 2019-02-28T09:00:00+02:00 Власть Мэр Киева Виталий Кличко рассказал в интервью о ремонте дорог, о том, что в бюджете Киева в этом году на здравоохранение заложено почти 11 миллиардов гривен, и о поддержке ветеранов АТО

"Мы первыми ввели пятилетнюю гарантию на капремонт дорог"

– Начнем со свежей новости. Вы только вернулись из Израиля, где участвовали в международной конференции мэров. Какие темы там поднимались?

– Мэры разных городов мира собрались, чтобы поделиться лучшими практиками реализации "умных" технологий в муниципальном управлении, создании безопасной среды в городах. Из того, что я увидел на презентациях, в ходе дискуссий, хочу отметить, что Киев сегодня воплощает самые передовые технологии Smart City.

Многие "умные" проекты уже воплощены и работают в нашем городе. Это и "Открытый бюджет", и контроль за работой коммунальной техники, бесконтактная оплата проезда в метро, и единый электронный билет мы сегодня тестируем, и многое другое. Кстати, проект "Безопасная столица" мы начали воплощать 4 года назад, опираясь именно на опыт Израиля, после того, как я ознакомился с этой системой в Тель-Авиве. На этой конференции мэров я тоже заинтересовался некоторыми проектами, которые будут полезными для развития украинской столицы.

– Какие проекты, например?

– Я посетил в Тель-Авиве и Инновационный центр, где собраны технологические разработки израильских стартапов. Также встретился с главами некоторых компаний, с которыми договорился о сотрудничестве. Скоро мы начнем воплощать в Киеве новый проект, в единую систему которого будут включены все городские службы. Это будет очень эффективный инструмент для быстрого реагирования на все проблемные ситуации в разных сферах жизнедеятельности города.

– Вернемся к киевским вопросам. Скоро закончится зима, и киевские водители, по традиции, начнут жаловаться на состояние дорог. При каких погодных условиях можно начинать их ремонт?

– Как только среднесуточная температура поднимется выше 5 градусов тепла, сразу начнем масштабные дорожные работы. Важно отметить, что мы отказались от так называемого "ямочного ремонта". У нас есть четкая стратегия – если делаем капитальный ремонт, то перекладываем все коммуникации, а не только меняем полотно дороги. Также вдоль всех капитально отремонтированных дорог устанавливают новое экономичное LED-освещение.

Киевляне уже могут увидеть, как город обновляет освещение. Для чего мы это так интенсивно делаем? Новые LED-фонари намного ярче. А это – в первую очередь безопасность на дороге. Более того, они дают экономию в 30% потребления электроэнергии. В прошлом году за счет обновления освещения нам удалось сэкономить 11 миллионов бюджетных гривен на оплате за электроэнергию. Это пример того, как современные технологии помогают экономить деньги.

– Как контролируется качество ремонта дорог?

– Мы впервые ввели пятилетнюю гарантию от подрядчиков на все капитально отремонтированные дороги. Если за это время проявляются результаты некачественной работы, подрядчики исправляют их за свой счет. Всего же в последние годы в столице отремонтировали 830 километров дорог.

"В бюджете Киева в этом году на здравоохранение заложено почти 11 миллиардов гривен"

– Много разговоров о киевской медицине. Вы бы могли привести пример успешной работы столичной администрации в этой сфере?

– Возьмем, например, Киевскую клиническую больницу №1. Больше года там продолжался ремонт операционного отделения и отделения рентгеноэндоваскулярной хирургии. В операционном отделении увеличили количество операционных до шести. Новое отделение рентгеноэндоваскулярной хирургии с гибридной операционной даст возможность оказывать качественную неотложную кардиологическую помощь киевлянам.

Для нас самое главное, что после ремонта в отделениях установили оборудование европейского уровня, что позволит киевлянам получать круглосуточную медицинскую помощь по самым высоким стандартам качества.

– В соцсетях обсуждают вопрос, как в этой больнице работает телемедицина... Действительно ли теперь такая возможность появилась?

– Да, после ремонта в больнице появилась возможность дистанционного привлечения врачей из любой больницы мира. Как это работает? Если нужна помощь, консультации специалистов из любой точки мира, то с помощью телемедицины есть возможность вместе с врачами из других стран даже проводить операции.

– Во сколько в целом обошелся ремонт двух отделений больницы?

– На капитальный ремонт больницы за два года выделили более 60 млн гривен, на закупку оборудования – более 80 млн гривен. На эти средства закупили несколько десятков единиц современного высокоточного медоборудования. Всего же в бюджете Киева в этом году на здравоохранение заложено значительно больше средств, чем в прошлом, – почти 11 миллиардов гривен.

"За четыре года мы построили или полностью реконструировали 7 школ и 22 детсада"

– Вы часто говорите о том, что приоритет городской администрации – это строительство детских садиков и школ. Что в этом направлении будет сделано в 2019 году?

– В этом году планируем строительство одного детсада с нуля – в Святошинском районе, а также полную реконструкцию 7 садов и 5 школ. Недавно мы инспектировали ход реконструкции школы №42 в Днепровском районе. Напомню, что раньше на улице Хорольской была старая школа – двухэтажное здание, которому было больше 100 лет. Ее демонтировали и возвели новое, современное четырехэтажное здание. На данный момент уже выгнали каркас, настелили кровлю. Идут работы по кладке стен и перегородок, остекление окон, прокладка электрических сетей, сетей водоснабжения, канализации, штукатурные работы.

Открыть это учебное заведение планируем в августе – чтобы успеть к новому учебному году. Это будет фактически новая школа. Комфортная и современная, в которой будут учиться более тысячи школьников.

– Какие нововведения будут реализованы в этой школе?

– Она рассчитана на 36 классов. На первом и втором этажах разместят начальную школу, на третьем и четвертом – среднюю и старшую. В школе будет три спортзала, бассейн, актовый зал, библиотека, медицинский блок, столовая, музей, тир. Еще она будет оснащена новым оборудованием для интересного и эффективного обучения – интерактивными экранами, системами для изучения иностранных языков. Здание планируется сделать энергоэффективным, со своим тепловым пунктом. Для экономии электроэнергии установят только энергоэффективное оборудование и LED-освещение.

– Каково общее количество отремонтированных в столице школ и детсадов за последние годы?

– За четыре года в столице построили или полностью реконструировали 7 школ и 22 детсада. Я поставил задачу как можно быстрее полностью ликвидировать очередь в садики и школы – и мы последовательно идем к этой цели.

"Каждый ветеран АТО в Киеве получает помощь, в которой нуждается"

– Недавно Киевсовет принял решение о том, что семьям погибших киевлян-ветеранов АТО выплатят компенсации за земельные участки. Насколько "атошники" и их семьи чувствуют поддержку города?

– Киев всегда поддерживал и будет поддерживать героев, которые защищали и защищают нашу страну. По состоянию на 2018 год, льготы получают почти 27,5 тыс. киевлян-участников АТО и членов их семей. Для сравнения, в 2014 году получали чуть больше 3 тыс. человек. Более 250 миллионов гривен мы направили на ежегодную материальную помощь в 2018 году. В 2014 цифра не составляла и десяти миллионов.

На днях во время отчета перед активом ветеранской общественности Киева я вручил ключи от квартир 13 ветеранам АТО. Еще в октябре 2014 Киевсоветом установлен ряд льгот дополнительно к гарантированным государством льготам и гарантиям для киевлян-участников АТО и членов их семей. В этом году мы дополнительно выделяем еще почти 13,5 миллиона гривен на материальную помощь для ветеранов АТО. Также в планах – увеличить на 200 млн гривен расходы на социальную защиту малообеспеченных киевлян и на 50 млн гривен – семьям погибших воинов АТО на компенсации за земельные участки.

– Сколько ветеранов АТО уже обеспечены квартирами?

– Всего за последние 4 года 393 ветерана были обеспечены жилой площадью. Да, мы понимаем, что та помощь, которую сегодня предоставляет город, – самое малое, что мы можем сделать для наших защитников. Но, поверьте, стараемся в этой ситуации сделать все, что от нас зависит. Потому наша задача, чтобы каждый ветеран, каждый защитник Украины получил помощь, в которой нуждается.

– Как работает коммунальное предприятие "Муниципальная варта"? Она тоже состоит из "атошников"?

– Эта организация создана ветеранским движением Киева как общественное формирование. Город активно использует опыт ветеранов АТО в обеспечении правопорядка и безопасности на улицах и объектах столицы вместе с Национальной полицией. И да, большинство сотрудников – ветераны АТО.

"В Киеве самая высокая заработная плата по стране, лучшие социальные стандарты"

– Еще городская администрация инициировала решение, которое должна принять Киеврада, о выделении денег на повышение зарплат бюджетникам. О какой сумме идет речь?

– По результатам прошлого года у нас в бюджете осталось 1,8 миллиарда гривен. Я предложил направить их на повышение зарплаты бюджетникам и на социальную защиту киевлян. Повысить зарплаты мы планируем практически всем работникам коммунальных предприятий.

Мы поставили перед собой задачу выйти на уровень зарплаты выше, чем 8 тысяч гривен. Чтобы наши специалисты не искали работу на частных предприятиях и не ехали за границу. А такая проблема сейчас есть, и она достаточно острая. Еще планируем увеличить зарплату для рабочих специальностей в средних школах, для библиотекарей, работников музеев, рабочих специальностей в области культуры, тренеров и обслуживающего персонала в детско-юношеских спортивных школах, для социальных работников.

– Кстати, по данным Госстата, в Киеве уже самая высокая средняя зарплата...

– По статистике – да. Средняя зарплата за 2018 год по Киеву составляла 13,5 тысячи гривен, по Украине же – 8,865 грн. Но мы продолжаем повышать и зарплаты, и социальные стандарты в столице.

– Если сравнивать Киев с другим городами Украины, то к каким выводам можно прийти?

– Могу сказать как городской голова Киева, что столица показывает пример развития, воплощения преобразований, динамики изменений. В Киеве почти нет безработицы, самая высокая заработная плата по стране, лучшие социальные стандарты. Остается много вызовов, которые еще нужно преодолеть. Главное – не потерять темпы позитивных изменений. Много новых объектов построено в городе, в частности, инфраструктурных. Немало изменений уже произошло. Но большим вызовом остается преодоление неэффективности и коррумпированности той системы управления, которая досталась нам в наследство. Сейчас же у нас – очевидный прогресс. И цифры о том, чего уже удалось достичь, являются лучшим тому подтверждением.

Юлия Власова

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