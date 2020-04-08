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"Борисполь" на карантине: что происходит в терминалах (видео)

8 апреля, 22:28

Сергей Пономаренко

Внутри лишь несколько сотрудников у стойки регистрации и работники службы безопасности

В аэропорту "Борисполь", после того, как из-за карантина прекратили авиасообщение, – почти пусто. На табло – никакой информации, его вообще отключили. Внутри – лишь несколько человек у стойки регистрации и работники службы безопасности.

Недавно отправили рейсы во Франкфурт – на заказ посольств Канады и Германии.

"Вывозились граждане этих стран для пребывания уже в странах своего проживания, почти 360 человек", – рассказал директор по производству аэропорта "Борисполь" Юрий Павлюк.

До карантина здесь ежедневно было не меньше сотни рейсов. За свои 40 лет работы директор по производству не помнит такой ситуации. Говорит: аэропорт вынужден прибегать к радикальным действиям – отправлять людей в отпуск за свой счет.

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"На сегодняшний день мы уже приступили к такой стадии как вынужденный простой предприятия, и часть персонала уже находится в таком статусе", – говорит Юрий Павлюк.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что происходит во время карантина на Центральном железнодорожном вокзале Киева.

Напомним, что с 18 марта в Украине запретили все пассажирские перевозки.

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Борисполь аэропорт Борисполь пассажирские перевозки авиасообщение

Источник: Сегодня

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