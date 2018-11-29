Черный список маршруточников: на водителя можно подать жалобу

В базе уже более 500 водителей, на которых поступили жалобы от киевлян

В мэрии объявили о создании базы данных о недобросовестных водителях автобусов, которые работают на городских маршрутах. Как рассказали нам в Киевской городской государственной администрации, черный список водителей можно найти на сайте коммунальной службы перевозок. В список вносятся данные о водителях, на которых поступило много жалоб от киевлян.







фото: Александр Яремчук

По словам Сергея Симонова, директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА, в базу вносятся данные на водителей, которые допустили грубые нарушения ПДД, систематически нарушают правила перевозок и грубят пассажирам.

"Водитель, который находится в этом списке, не может быть принят на работу частными перевозчиками", – заявил Симонов.

Чиновник добавил, что киевляне могут подать жалобу на водителей-нарушителей, зайдя на сайт ksp.kiev.ua. Для этого необходимо указать характер нарушения, номер автобуса, время и место нарушения и прикрепить фото или видео. За грубое нарушение правил ПДД водитель будет уволен.

Сейчас в черном списке – более 500 водителей. Информацию о них собирали четыре года. Раньше, когда водитель-нарушитель приходил устраиваться на работу, то ни один перевозчик не имел информации о нем. Теперь при приеме на работу он может ознакомиться с данными о водителе, и если он нарушитель, то не брать его на работу.

"Эта база исключительно для перевозчиков, поскольку там используется конфиденциальная информация. Но киевляне имеют возможность сообщать о таких водителях-нарушителях. На сайте службы перевозок указан адрес электронной почты и контактный телефон. В базу также поступает информация от службы 15-51 и ее добавляют сами перевозчики", – пояснили нам в департаменте транспортной инфраструктуры.

Напомним, в ноябре мы сообщали о том, что в Киеве массово дорожают пригородные маршрутки. Стоимость выросла на несколько гривен.

Кроме того, Киев хочет отказаться от маршруток до 2024 года. Сейчас 40% маршрутных такси в столице курсируют незаконно.