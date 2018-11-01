Дорожники уже ждут снегопадов: закупили технику и "обули" зимнюю резину

В "Киевавтодоре" хвастаются, что готовы к зиме и ждут первого снега. Из 370 единиц техники 95% "одеты" в зимнюю резину и ждут, когда пойдет снег.

По словам чиновников, остальные 5% техники еще задействованы на дорожных работах по городу. Они продолжаются из-за теплой погоды, но в случае ухудшения погоды на их переоборудование нужно несколько часов.

Как отметил гендиректора "Киевавтодора" Александр Густелев, всего убирать снег будут 424 единицы спецтехники, в этом году закупили еще 44 трактора и 10 мини-погрузчиков. В случае сильных снегопадов на помощь коммунальщикам выйдут 150 единиц техники, которая принадлежит предприятиям разных форм собственности, с ними сейчас заключают договоры.

Впрочем, киевляне уже с опаской ожидают снегопадов и боятся, чтобы дорожники снег опять не проспали.

Напомним, ранее мы писали, что нынешний октябрь в Киеве оказался одним из самых теплых за 137 лет. Последние дни октября в столице ознаменовались температурным рекордом.

Кроме того, синоптики обещают, что первый серьезный снег и мороз до -8 в Киеве будут уже в ноябре. В этом месяце ожидаются температурные качели – "плюс" будет сменяться "минусом" и наоборот.