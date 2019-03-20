Электронный билет в транспорте Киева: люди жалуются на неработающие валидаторы и "двойной" тариф

Иногда валидаторы снимают лишние поездки, а пассажиры обманывают контролеров

Валидаторы. Уже считывают не только Карточки киевлянина, но и транспортные карты, и QR-билеты. Фото: Мила Князьская-Ханова

Электронный билет в транспорте Киева: люди жалуются на неработающие валидаторы и "двойной" тариф Василий Михальчук //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b12/d4e/5c5b12d4ef159.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b12/d4e/5c5b12d4ef159.jpg 2019-03-20T09:39:00+02:00 Транспорт Иногда валидаторы снимают лишние поездки, а пассажиры обманывают контролеров

В Киеве уже полтора месяца в общественном транспорте работает е-билет. "Сегодня" узнали, с какими трудностями сталкиваются его пользователи и как их можно решить.

Разработчики системы Kyiv Smart Сard заявили, что с 1 февраля киевляне и гости столицы более 122 тысяч раз воспользовались е-билетом. Согласно распоряжению КГГА, он будет работать в тестовом режиме до конца октября. За это время должны наладить систему и исправить ошибки.

За полтора месяца после запуска е-билета замечаний на работу системы очень много. Пассажиры, которые уже купили пластиковый е-билет за 50 гривен, говорят, что пока ездят "зайцем", не прикладывая карточку к валидаторам в транспорте. Потому что когда заходят контролеры, те просто не могут проверить пассажира — нет нужного оборудования. Получается, что верят пассажирам на слово.

В "Киевпастрансе" нам рассказали, что устройства для работы контролеров уже закупили и скоро выдадут проверяющим. Там подтверждают, что иногда возникают сбои в системе, которая работает в тестовом режиме, и в некоторых салонах транспорта не работают валидаторы. Например, мы проехали на популярном троллейбусе маршрута №27, и там ни один из валидаторов не работал.

Также есть проблемы и с работой пластиковой карты. Ее пользователи заявляют, что она не всегда считывается на станциях метро и в троллейбусах.

"Недавно купил смарт-карту, поездил пару дней, а потом она перестала работать. На станции метро, где я ее купил, сказали, что она недействительна. Остается лишь выкинуть этот кусок пластика! Обратно ее не принимают", — пожаловался нам житель Оболони Александр Поздний.

В центре по обслуживанию карт подтверждают, что проблемы возникают, поскольку пока все работает в тестовом режиме.

Пассажиры жалуются и на списание валидаторами нескольких поездок сразу. Мол, когда прижимают в троллейбусе карту, вместо одной поездки считывается две, а то и больше.

"Зашла в троллейбус №12, поднесла карточку к валидатору, а он дважды показал на экране "Билет действителен". Потом в личном кабинете на сайте е-билета я увидела, что дважды списались деньги за одну поездку", — жалуется Анастасия Николенко.

В КП "ГИВЦ" нам пояснили, что за возвратом денег стоит обращаться по адресу: ул. Космическая, 12-а, что в Днепровском районе. Там можно написать заявление на компенсацию, при себе необходимо иметь паспорт и подтверждение оплаты проезда. Киевляне говорят: вернуть "лишние" 8 грн — дело принципа, но ради этого нужно потратить немало времени, чтобы добраться до окраины города.

Где купить и к кому обращаться

Купить смарт-карту и одноразовый билет с QR-кодом пока можно лишь на 10 станциях метрополитена — "Крещатик", "Театральная", "Майдан Незалежности", "Арсенальная", "Академгородок", "Лесная", "Теремки", "Выдубичи", "Сырец" и "Почайна". Пассажиры могут купить карточку в Т-киосках, а оплатить поездки — в терминалах iBox, EasyPay и 2click. Также есть возможность пополнить карточку и в личном кабинете на портале my.kyivcity.gov.ua.

Если возникают вопросы по новой платежной системе, стоит обращаться в КП "Главный информационно-вычислительный центр". Там открыли горячую линию по работе с пользователями е-билетов. Киевляне могут позвонить по телефону (044) 366-55-55 или написать на электронную почту support.ebilet@kyivcity.gov.ua.

Ранее валидаторы, установленные в прошлом году в салонах общественного транспорта в рамках внедрения электронного билета, начали считывать "карточки киевлянина". Теперь льготники, которые ими пользуются, обязаны регистрировать свою карту при каждой поездке.

Тем временем, в Киеве активно строят новые станции метро: через два года откроют две новые.

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АВТОР: Василий Михальчук Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.