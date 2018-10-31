Грядут пробки: в Киеве на один день хотят перекрыть несколько больших дорог

Сегодня, 19:58

Движение на трассах будет закрыто в связи с приездом Ангелы Меркель

Грядут пробки: в Киеве на один день хотят перекрыть несколько больших дорог
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Киеве завтра, 1 ноября, возможны временные ограничения дорожного движения в столице в связи с визитом Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель.

Как уточнили в управлении госохраны, временные ограничения возможны с 11:00 до 20:00 на следующих дорогах:

  • проспект Бажана,
  • Набережное шоссе,
  • Парковая дорога,
  • Владимирский спуск,
  • Европейская площадь,
  • улица Михаила Грушевского
  • улица Шелковичная
  • улица Институтская
  • Крещатик
  • улица Михайловская
  • улица Владимирская
  • улица Большая Житомирская

В управлении госохраны просят водителей с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам.

Напомним, ранее мы писали, что Шулявский мост начнут сносить в начале ноября, движение по нему зполностью закроют 3-4 ноября. Сейчас коммунальщики устанавливают новые дорожные знаки и светофоры. Популярный путепровод закроют на 1,5 года, пока не построят новый.

Как отмечали в "Укравтодоре", в Украине планируют прекратить ямочный ремонт дорог. Таким образом, в компании хотят перейти на европейскую практику ремонта. Мы также связались с юристами, которые посоветовали, что делать водителю, повредившему автомобиль на разбитой трассе. Выяснилось, что ремонтировать автомобиль за свой счет вовсе не обязательно.
Киев, Меркель, перекрытие движения, перекрытие дорог
Источник:

"Сегодня"

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