Грядут пробки: в Киеве на один день хотят перекрыть несколько больших дорог
Движение на трассах будет закрыто в связи с приездом Ангелы Меркель
В Киеве завтра, 1 ноября, возможны временные ограничения дорожного движения в столице в связи с визитом Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель.
Как уточнили в управлении госохраны, временные ограничения возможны с 11:00 до 20:00 на следующих дорогах:
- проспект Бажана,
- Набережное шоссе,
- Парковая дорога,
- Владимирский спуск,
- Европейская площадь,
- улица Михаила Грушевского
- улица Шелковичная
- улица Институтская
- Крещатик
- улица Михайловская
- улица Владимирская
- улица Большая Житомирская
В управлении госохраны просят водителей с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам.
Напомним, ранее мы писали, что Шулявский мост начнут сносить в начале ноября, движение по нему зполностью закроют 3-4 ноября. Сейчас коммунальщики устанавливают новые дорожные знаки и светофоры. Популярный путепровод закроют на 1,5 года, пока не построят новый.
Как отмечали в "Укравтодоре", в Украине планируют прекратить ямочный ремонт дорог. Таким образом, в компании хотят перейти на европейскую практику ремонта. Мы также связались с юристами, которые посоветовали, что делать водителю, повредившему автомобиль на разбитой трассе. Выяснилось, что ремонтировать автомобиль за свой счет вовсе не обязательно.