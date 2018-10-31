Грядут пробки: в Киеве на один день хотят перекрыть несколько больших дорог

Движение на трассах будет закрыто в связи с приездом Ангелы Меркель

В Киеве завтра, 1 ноября, возможны временные ограничения дорожного движения в столице в связи с визитом Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель.

Как уточнили в управлении госохраны, временные ограничения возможны с 11:00 до 20:00 на следующих дорогах:

проспект Бажана,

Набережное шоссе,

Парковая дорога,

Владимирский спуск,

Европейская площадь,

улица Михаила Грушевского

улица Шелковичная

улица Институтская

Крещатик

улица Михайловская

улица Владимирская

улица Большая Житомирская

В управлении госохраны просят водителей с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам.

Напомним, ранее мы писали, что Шулявский мост начнут сносить в начале ноября, движение по нему зполностью закроют 3-4 ноября. Сейчас коммунальщики устанавливают новые дорожные знаки и светофоры. Популярный путепровод закроют на 1,5 года, пока не построят новый.

Как отмечали в "Укравтодоре", в Украине планируют прекратить ямочный ремонт дорог. Таким образом, в компании хотят перейти на европейскую практику ремонта. Мы также связались с юристами, которые посоветовали, что делать водителю, повредившему автомобиль на разбитой трассе. Выяснилось, что ремонтировать автомобиль за свой счет вовсе не обязательно.