Киевский вокзал на карантине: что происходит внутри (видео)

Из-за введения в Украине общенационального карантина и отмены внутренних перевозок железнодорожные вокзалы в Украине не работают для посетителей. Однако часть сотрудников все же приходят на работу. Корреспонденты "Сегодня" попытались узнать, что сейчас происходит на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве.

У вокзала корреспонденты "Сегодня" встретили женщину, которую знакомые специально подвезли, чтобы та сдала билеты.

"Мне надо сдать билет, я звонила на горячую линию, сказали можно", – говорит женщина.

Однако по меньшей мере ближайшие две недели здесь не будут работать кассы.

"Закончится карантин, откроется касса и они смогут сдать билет. До того периода, пока у нас касса работала, до 1 апреля, возвращалась полная стоимость билета", – объяснили "Сегодня" представители вокзала. В тренде У Кличко рассказали, где в аптеках Киева можно купить маски

В то же время на вокзале за закрытыми дверями кипит работа. Съемочную группу Журналистов "Сегодня" пустили внутрь здания. Видно, что в зале устанавливают терминалы с билетами на скоростной экспресс в аэропорт "Борисполь". Всего на вокзале работают около 30 человек.

"Это и уборщицы, и дежурные по залу. Есть у нас трактористы, слесари. Работа идет все равно. Хоть вокзал и закрыт здесь", – объясняют журналистам.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что "Укрзализныця" после отмены поездов продлила сроки возврата билетов– до 90 суток для внутреннего сообщения и до 180 суток – для международного. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Также "Сегодня" писали, что Украина прекратила международное авиасообщение.

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