Кличко рассказал, сколько будут действовать ограничения на въезд в Киев

Санитарные пункты будут работать на въездах в город до вечера воскресенья

Ограничения на въезд в Киев, введенные в связи с распространением коронавируса, будут действовать до вечера воскресенья. Об этом рассказал мэр Виталий Кличко. На въездах в столицу обустроили санитарные пункты, чтобы мерить температуру всем, кто въезжает в город.

Для этого правоохранители ограничили движение транспорта и на трассах даже образовались заторы. "Сегодня" побывали на пунктах выездах из Киева, чтобы узнать, как сейчас едут машины и много ли обнаружили инфицированных.

Утром на въездах в столицу образовался настоящий транспортный коллапс. Правоохранители ограничили движение и оставили только одну полосу для проезда. Водители по-разному относятся к такой проверке.

"Все хорошо, рад, что проверяют, хочется, чтобы все были здоровы", – говорит один из водителей.

"Это ужасно", – негодует другой.

"В пробке простоял полчаса, закипел двигатель. Еду на аварийке, очень плохо отношусь к этому", – говорит еще один водитель.

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Жалуются и медики: мол, добираться на работу стало очень сложно и долго. Некоторые вообще говорят, что не видят никакого смысла в таком ограничении, ведь в пунктах пропуска проверяют температуру не у всех. Останавливают только те машины, где в салоне находится более трех человек. Есть те, кто считает, что в город въехали уже немало зараженных COVID-19.

"Я работаю врачом. Есть много медсестер, которые едут из-под Киева, и они из последних сил доезжают. Они ищут попутный транспорт. Если бы действительно людей останавливали и проверяли и обнаруживали больных, а здесь просто сделали проблему. Люди не могут доехать", – говорит один из тех, кто въезжает в Киев.

Дежурящие на КПП медики говорят, что повышенную температуру фиксировали не раз. Людей оставляли и через несколько минут проводили повторную проверку. И тогда показатели были уже в норме.

Но если даже после повторного скрининга температура будет 37,5, прямо на месте медики сделают экспресс-тест на коронавирус и отправят на самоизоляцию. Правоохранители запишут все данные о человеке, чтобы в дальнейшем контролировать, как он придерживается правил. Если же температура выше 38 градусов, человека сразу отправляют в больницу.

Ранее "Сегодня" писали о том, сколько человек не пустили в столицу в результате проверок на КПП.

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Также мы рассказывали о том, как въезд в Киев со стороны Одесской трассы сковали пробки.

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