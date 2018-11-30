Маршрутки в Киеве хотят оборудовать валидаторами, водители против

Киевская власть требует от частных перевозчиков оборудовать маршрутки приборами для электронной оплаты проезда – валидаторами. Чиновники хотят упростить жизнь пассажирам и вывести из тени доходы перевозчиков.

Как отметил замглавы Киевской городской госадминистрации Дмитрий Давтян, валидатор позволит пассажирам оплатить проезд картой, электронным билетом, через систему PayPass. Таким образом, появится один способ оплаты в любом транспорте, независимо от того, коммунальный он или частный.

Однако частные перевозчики выступили против установки валидаторов. Водители говорят о том, что люди не все порядочные, иногда приходится заставлять расплачиваться за проезд. Как отметила один кассир, "через месяц закроются все маршрутки".

Еще одним аргументом против валидаторов стала нехватка места, ведь маршрутки забиты в час пик, никто не дотянется до прибора, чтобы оплатить проезд. Кроме того, владельцы маршруток не хотят платить за дорогостоящее оборудование. А если их заставят – будут поднимать цены на проезд, чтобы компенсировать затраты.

В свою очередь, транспортный эксперт Дмитрий Беспалов уверен, систему единого билета вводить необходимо, ведь она дает возможность рассчитаться за проезд в различном транспорте. Однако Беспалов подчеркнул, что покупать и обслуживать валидаторы должны не перевозчики. Это может быть инвестпроект, или проект, полностью принадлежащий властям города.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве разрабатывают целевую программу по повышению безопасности дорожного движения на 2019-2024 годы. В ее рамках планируется кардинально реформировать систему общественного транспорта, в частности отказаться от маршруток и обновить парк автобусов, троллейбусов и трамваев.

Кроме того, в Киеве с 1 ноября объявлен старт работы системы, которая позволит платить за поездки в наземном транспорте так же, как в метро – с помощью специальных электронных карточек. В салонах новых троллейбусов уже установили валидаторы. Пока же новшество для пассажиров не заработало.