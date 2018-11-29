Миллионы на фуникулер: новые вагоны могут привезти из Австрии

Столичные власти снова заговорили о масштабной реконструкции киевского фуникулера и замене старых вагонов подъемника на современные, с прозрачной крышей и кондиционерами. К работам планируют приступить в следующем году, обойтись они могут в 140 млн грн.

В феврале 2018-го в КГГА сообщали, что планируют закрыть фуникулер на капремонт летом. Среди заявленных работ – ремонт верхней и нижней станций, рельсов, укрепление склонов, установка пандусов для маломобильных групп населения. Шла речь и о замене старых вагонов на новые, европейского образца. Однако работы так и не стартовали.





Как объяснили сайту "Сегодня" в "Киевпастрансе", проведенные тендеры на реконструкцию фуникулера и закупку нового подвижного состава не состоялись из-за невыполнения участниками условий конкурса.

"Будет объявлен новый тендер", – сообщили в "Киевпастрансе".

В компании добавили, что на время ремонтных работ фуникулер закроют, и работать он не будет. Сроки пока не называют. Что касается новых вагонов, то на их приобретение также планируют объявить тендер.

"Согласно процедуре закупок, будет выбрано лучшее предложение", – рассказали в КГГА.

На днях мэр Киева Виталий Кличко заявил, что поставить новые вагоны может австрийская компания. На сайте фирмы указано, что их фуникулеры при любых погодных условиях работают оптимально, срок службы – до 40 лет. Также они характеризуются умеренными расходами на содержание.

"Вагоны или составы из одного или двух вагонов – с "вагоновожатым" или автоматические – конструируются в соответствии с потребностями и предпочтениями заказчика. Фуникулер с вместимостью до нескольких сот человек может развивать скорость движения до 14 метров в секунду", – рассказали инженеры.

Стоимость вагонов не указана. Как объяснил "Сегодня" эксперт по транспорту Александра Кава, без анализа технической документации назвать стоимость поставки австрийских вагонов невозможно – это не серийная продукция.

Напомним, киевский фуникулер был открыт в 1905 году, последняя реконструкция проводилась еще в 1980-х.