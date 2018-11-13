Мост на Борщаговке капитально отремонтировали впервые за 42 года

Сегодня, 10:54

На путепроводе заменили гидроизоляцию, асфальт и тротуары

Мост на Борщаговке капитально отремонтировали впервые за 42 года

Путепровод на пересечении проспекта Комарова и улицы Вацлава Гавела капитально отремонтировали впервые с 1976 года, то есть за 42 года. Об этом сообщили в пресс-службе коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Отмечается, что дорожники полностью восстановили техническое состояние путепровода заменили гидроизоляцию, асфальтобетонное покрытие, подходы к мосту и тротуары.

"Не узнать теперь и трамвайную остановку на путепроводе – она имеет не только современный красивый вид, но и стала удобной и комфортной для пассажиров. Для удобства маломобильных групп населения и пассажиров с маленькими детьми на сегодняшний день на остановке завершаются работы по устройству двух лифтов", – уточнили в "Киевавтодоре".

Напомним, ранее мы писали, что на Борщаговке разрушается еще один "уставший" мост. Путепровод подпирают металлические "костыли", видны огромные разрывы в бетоне. Он находится в Соломенском районе на пересечении проспектов Комарова и Курбаса, через железнодорожные пути, возле станции скоростного трамвая "Семьи Сосниных".

Кроме того, в середине сентября в Киеве закрыли самый старый мост, аварийный уже 17 лет. Перекрыть – перекрыли, но ремонт там не делают.
Киев, мост, асфальт, коммунальщики, киевавтодор, тротуары, путепровод, покрытие, гидроизоляция, Вацлава Гавела

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