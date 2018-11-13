На Позняках заметили новый "трамвай" на базе Lexus

Сегодня, 11:47

Джип выехал на трамвайные колеи

На Позняках заметили новый "трамвай" на базе Lexus

В социальных сетях активно обсуждают выезд джипа Lexus на трамвайные колеи на улице Анны Ахматовой. Именно там курсирует трамвай №8.

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Пользователи шутят, что КГГА закупила новые трамваи на базе внедорожников Lexus, что повысит качество перевозок горожан. Также блогеры призвали смело занимать свободные места "согласно купленным билетам". Кроме того, киевляне смеются, что теперь им понятен смысл повышения стоимости проезда до 8 гривен. Большинство же пользователей соцсетей возмущены поведением водителя.

В КП "Киевпастранс" нам сообщили, что информации об остановке движения трамваев по маршруту №8 им не поступало.

"Увы, выезды автотранспорта на колеи трамваев случаются довольно часто, когда водители пытаются объехать пробки. В данном случае возможно водитель джипа выехал на рельсы и люди засняли этот момент, но в центральную диспетчерскую нашего предприятия не поступали сообщения об остановке движения трамваев на маршруте №8 по направлению станции метро "Позняки", – сообщили "Сегодня" в КП "Киевпастранс".

Напомним, в Киеве регулярно происходят сбои в работе трамваев из-за водителей, которые паркуются на колеях, либо из-за часто происходящих ДТП. Так, 14 сентября возле НАУ пьяный таксист врезался в маршрутку и вылетел на колеи трамвая. В крови у водителя было 2,50 промилле.

Кроме того, в мае в Киеве из-за ДТП на 45 минут остановились трамваи в направлении "Черниговской". Пассажирам приходилось идти пешком.
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Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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