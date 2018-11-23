Ограничение проезда в Киеве: где 24 ноября перекроют дороги

Вчера, 23:19

Проезд будут перекрывать в центре города

Машины в центре пустят не везде
Машины в центре пустят не везде. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

24 ноября возможны временные ограничения дорожного движения в столице в связи с проведением государственных мероприятий по случаю 85-й годовщины Голодомора. Об этом сообщили в Управлении государственной охраны Украины.
Так, до окончания государственных мероприятий возможны временные ограничения движения на следующих дорогах:

  • ул. Лаврская (от ул. Цитадельной до аллеи Героев Крут)
  • аллея Героев Крут;
  • ул. Цитадельная (от ул. Лаврской до ул. Лейпцигской)
  • ул. Трехсвятительская;
  • ул. Михайловская;
  • ул. Десятинная;
  • Михайловская площадь;
  • ул. Житомирская (от ул. Михайловской до ул. Владимирской)
  • Парковая дорога;
  • ул. Грушевского (от ул. Садовой до Крепостного переулка)
  • площадь Конституции.

Кроме того, движение общественного транспорта на ул. Лаврской будет приостановлено в период с 7:00 24 ноября по завершении государственных мероприятий.
Управление государственной охраны Украины просит с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам.

Напомним, что также 24 ноября в центре города будет ограничено движение транспорта, поскольку начнется монтаж временных объектов, конструкций и оборудования проекта "Страна северного сияния" к новогодним праздникам.

Ограничение будет действовать на время подготовки и самого празднования – до 24 января. Оно предусмотрено вдоль правой полосы Владимирского проезда в направлении движения к Михайловской площади с 24 ноября 2018 до 24 января 2019-го.

Также в указанный период запретят движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда – от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади.

Напомним, в Киеве до 19 декабря будет ограничено движение на улице Борщаговской. Движение транспорта ограничат от дома № 2-6 до дома №100. Это будет сделано в связи с реконструкцией канализационного коллектора. В результате ремонтники "Киевводоканала" займут и проезжую часть, и тротуар.

Тем временем, в новогоднюю ночь в Киеве общественный транспорт будет работать на три часа дольше, а фуникулер – круглосуточно.
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Источник:

"Сегодня"

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