Ограничение проезда в Киеве: где 24 ноября перекроют дороги
Проезд будут перекрывать в центре города
24 ноября возможны временные ограничения дорожного движения в столице в связи с проведением государственных мероприятий по случаю 85-й годовщины Голодомора. Об этом сообщили в Управлении государственной охраны Украины.
Так, до окончания государственных мероприятий возможны временные ограничения движения на следующих дорогах:
- ул. Лаврская (от ул. Цитадельной до аллеи Героев Крут)
- аллея Героев Крут;
- ул. Цитадельная (от ул. Лаврской до ул. Лейпцигской)
- ул. Трехсвятительская;
- ул. Михайловская;
- ул. Десятинная;
- Михайловская площадь;
- ул. Житомирская (от ул. Михайловской до ул. Владимирской)
- Парковая дорога;
- ул. Грушевского (от ул. Садовой до Крепостного переулка)
- площадь Конституции.
Кроме того, движение общественного транспорта на ул. Лаврской будет приостановлено в период с 7:00 24 ноября по завершении государственных мероприятий.
Управление государственной охраны Украины просит с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам.
Напомним, что также 24 ноября в центре города будет ограничено движение транспорта, поскольку начнется монтаж временных объектов, конструкций и оборудования проекта "Страна северного сияния" к новогодним праздникам.
Ограничение будет действовать на время подготовки и самого празднования – до 24 января. Оно предусмотрено вдоль правой полосы Владимирского проезда в направлении движения к Михайловской площади с 24 ноября 2018 до 24 января 2019-го.
Также в указанный период запретят движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда – от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади.
Напомним, в Киеве до 19 декабря будет ограничено движение на улице Борщаговской. Движение транспорта ограничат от дома № 2-6 до дома №100. Это будет сделано в связи с реконструкцией канализационного коллектора. В результате ремонтники "Киевводоканала" займут и проезжую часть, и тротуар.
Тем временем, в новогоднюю ночь в Киеве общественный транспорт будет работать на три часа дольше, а фуникулер – круглосуточно.