Электрички Киева: "Укрзализныця" планирует создать свой S-Bahn

Столичные власти с "Укрзализныцей" отрабатывают проект по обновлению пригородного сообщения

Иллюстрация. Фото: Wikipedia

Электрички Киева: "Укрзализныця" планирует создать свой S-Bahn //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d8e/102/5c5d8e102804c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d8e/102/5c5d8e102804c.jpg 2019-03-20T15:19:00+02:00 Транспорт Столичные власти с "Укрзализныцей" отрабатывают проект по обновлению пригородного сообщения

Киевская городская и районные администрации совместно с "Укрзалзныцей" работают над реализацией проекта по обновлению пригородного сообщения в столице. Об этом сообщил глава правления перевозчика Евгений Кравцов в среду, 20 марта.

Он отметил, что для проекта необходимо софинансирование и финансовый ресурс со стороны местной власти. Стоимость проекта составляет несколько миллиардов гривен, он предусматривает полное обновление подвижного состава пригородных поездов по Киевскому узлу, который соединяет Киевское кольцо и территорию города и ближнего пригорода в направлении Ирпеня, Белой Церкви и Фастова, а также Броваров, Борисполя и Обухова.

По словам Кравцова, на базе железнодорожного пригорода "Укрзализныци" в Киеве, говоря простым языком, планируют создать Киевский S-Bahn. Глава "Укрзализныци" привел в пример успешную интеграцию большого количества рейсов пригородного сообщения в текущий график Киевского вокзала при запуске экспресса в международный аэропорт "Борисполь".

Отметим, что в Европе S-Bahn занимает промежуточное положение между городским общественным транспортом и классическими пригородными поездами и использует обычные ж/д линии в пределах и вне пределов города.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" в прошлом году обновила 100 пассажирских вагонов – рекордное количество за последние восемь лет.

Также мы писали, что поезда в Украине поделят на три класса.

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