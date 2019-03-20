Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,85
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Транспорт

Электрички Киева: "Укрзализныця" планирует создать свой S-Bahn

Сегодня, 15:19

Столичные власти с "Укрзализныцей" отрабатывают проект по обновлению пригородного сообщения

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Wikipedia
Электрички Киева: "Укрзализныця" планирует создать свой S-Bahn //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d8e/102/5c5d8e102804c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d8e/102/5c5d8e102804c.jpg Транспорт Столичные власти с "Укрзализныцей" отрабатывают проект по обновлению пригородного сообщения

Киевская городская и районные администрации совместно с "Укрзалзныцей" работают над реализацией проекта по обновлению пригородного сообщения в столице. Об этом сообщил глава правления перевозчика Евгений Кравцов в среду, 20 марта.

Он отметил, что для проекта необходимо софинансирование и финансовый ресурс со стороны местной власти. Стоимость проекта составляет несколько миллиардов гривен, он предусматривает полное обновление подвижного состава пригородных поездов по Киевскому узлу, который соединяет Киевское кольцо и территорию города и ближнего пригорода в направлении Ирпеня, Белой Церкви и Фастова, а также Броваров, Борисполя и Обухова.

По словам Кравцова, на базе железнодорожного пригорода "Укрзализныци" в Киеве, говоря простым языком, планируют создать Киевский S-Bahn. Глава "Укрзализныци" привел в пример успешную интеграцию большого количества рейсов пригородного сообщения в текущий график Киевского вокзала при запуске экспресса в международный аэропорт "Борисполь".

Отметим, что в Европе S-Bahn занимает промежуточное положение между городским общественным транспортом и классическими пригородными поездами и использует обычные ж/д линии в пределах и вне пределов города.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" в прошлом году обновила 100 пассажирских вагонов – рекордное количество за последние восемь лет.

Также мы писали, что поезда в Украине поделят на три класса.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег транспорт, Киев, Укрзализныця, электричка

Вы сейчас просматриваете новость " Электрички Киева: "Укрзализныця" планирует создать свой S-Bahn". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Черниговской области возмущенные жители обещают перекрыть дорогу

Сегодня, 14:52

Люди недовольны тем, что транспортники изменили единственный автобусный маршрут к их поселку

"Скорая" на дороге: как в столице водители пропускают медиков

Сегодня, 14:35

За непредоставление "скорой" преимущества в движении в Украине предусмотрен штраф 510 гривен

На Осокорках спасатели достали из Днепра утопленника

Сегодня, 14:32

На вид мужчине было 40-45 лет, тело передали правоохранителям

В переходе в центре Киева уже месяц живет 70-летняя актриса

Сегодня, 14:07

Женщина утверждает, что потерялась и ждет дочь

Был рак: стали известны новые обстоятельства смерти Началовой

Ани Лорак взбудоражила сеть фото с отдыха

Документалка про менструацию получила Оскар

Певица Юлия Началова умерла в реанимации

Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"

В России умерла известная певица Юлия Началова

Известная певица обвинила Иосифа Кобзона в домогательствах

Чем заняться во время бега на длинные дистанции?

В ​Бразилии ранили известного украинского телеведущего:...

Эксперт рассказал, когда начнется полноценная война Украины с РФ
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Вчера, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

Вчера, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

18 марта, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной

18 марта, 07:00

Вызреть зерновым и крупяным могут помешать засуха и ветры

MARUV будет выступать от Украины на Евровидении-2019

"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения

MARUV пригласили на концерт для организаторов съезда Евровидения