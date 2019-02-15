Ремонт мостов в Киеве: где ограничат движение 15-17 февраля

Движение будут частично перекрывать на Харьковском путепроводе, Южном мосту и мосту Патона

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Ремонт мостов в Киеве: где ограничат движение 15-17 февраля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/31a/772/5c531a7723d80.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/31a/772/5c531a7723d80.png 2019-02-15T20:13:39+02:00 Транспорт Движение будут частично перекрывать на Харьковском путепроводе, Южном мосту и мосту Патона

В связи с ремонтными работами 15, 16 и 17 февраля на нескольких мостах в Киеве будет частично ограничено движение транспорта, предупреждает "Киевавтодор".

Так, движение ограничат:

на Харьковском путепроводе с 20:00 до 23:00 15 февраля – через железнодорожные пути;

на мосту им. Е. О. Патона с 23:00 15 февраля по 1:00 16 февраля – в направлении бульвара Дружбы Народов, а также с 01:00 до 02:00 16 февраля – в направлении проспекта Соборности;

на Южном мостовом переходе с 2:00 до 6:00 16 февраля и с 22:00 17 февраля до 05:00 18 февраля – в направлении с ул. Николая Бажана на Столичное шоссе.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, также в это время будет частично ограничено движение транспорта с Русановской набережной на Днепровскую набережную. Это связано с первоочередным ремонтом на мосту Патона.

В прошлом году мы писали, что несколько тысяч мостов в Украине требуют неотложного ремонта. Среди них и знаменитый, построенный 65 лет назад, мост Патона с уникальной цельносварной конструкцией, которая дала трещину. Из-за этого киевляне наблюдали целый водопад – на мосту прорвало тепломагистраль.

Кроме того, киевлян напугало состояние одной из опор моста Патона, от которого отлетела гранитная облицовка. "Мост "устал" и долго не протянет", — пишут люди в соцсетях. Отметим, что опоры моста Патона находятся не в лучшем состоянии уже не первый год: в 2016 году столичные байдарочники обнаружили около двух метров обрушившейся облицовки.

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