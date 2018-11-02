Снос Шулявского моста: старт работ откладывается

3 ноября путепровод будет все еще открыт для машин

В Киеве снова откладывается начало демонтажа "уставшего" Шулявского путепровода. Как сообщили "Сегодня" в КГГА, 3-4 ноября мост будет по-прежнему открыт для транспорта. Напомним, в начале октября в компании, занимающейся реконструкцией путепровода, сообщали, что на этих выходных, 3-4 ноября, его начнут сносить.

Сейчас же точная дата старта демонтажных работ неизвестна. По данным КГГА, ее могут озвучить на грядущей неделе.

Между тем, дорожные знаки, которые будут предупреждать водителей о дорожных работах на подъездах к Шулявскому мосту так и не появились. В частности, их нет на перекрестке улиц Дегтяревской и Довженко.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

На улице Гетьмана, которая ведет к аварийному путепроводу, есть лишь оповещение о том, что на мосту закрыты съезды. Он появился в начале осени.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Тем временем, в компании "Североукраинский строительный альянс" ("Альянс"), которая будет заниматься строительством новой развязки, заявили, что планируют начать демонтаж путепровода 15 декабря. Он продлится около двух месяцев. Потом поэтапно будет проходить стройка.

Напомним, строить на месте старого путепровода будут развязку-клевер с поворотом с ул. Довженко на пр-т Победы и демонтажом части цеха №5 завода "Большевик", разработанную в 2008 году "Киевдормостпроектом". Пустить движение по новому мосту в мэрии намерены к концу этого года, а завершить все работы планируют за 17 месяцев. Обойдутся они почти в 811 млн грн, включая компенсацию за снос цеха №5.

Как сообщалось, мост на Шулявском путепроводе в Киеве, связывающий ул. Вадима Гетьмана с ул.Александра Довженко и проходящий над просп. Победы, частично обрушился вечером 27 февраля 2017 года. Из-за инцидента мэр Киева Виталий Кличко решил уволить не только заместителя по транспорту Илью Сагайдака и главы района, но и главу КК "Киевавтодора" Александра Густелева.

Ранее, в начале августа 2018 года, на "уставшем" Шулявском путепроводе наконец-то стартовали первые подготовительные работы перед его масштабной реконструкцией. Как сообщили в мэрии, на объекте начали переносить инженерные сети, чтобы уже в ближайшее время начать частично перекрывать путепровод. Реконструкцию Шулявского моста должны были начать еще в начале июня, но старт работ постоянно откладывался.