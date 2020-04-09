Столичное метро на карантине: что происходит внутри (видео)

Станции метрополитена закрыты только для пассажиров, но внутри - кипит работа

В Киеве, Харьков и Днепре сейчас не работает метро. Однако двери станций метрополитена закрыты только для пассажиров, а многие сотрудники продолжают ходить на работу.

Корреспонденты "Сегодня" побывали на станции "Политехнический институт". Это одна из 52 станций киевского метрополитена. Ежедневно через входную дверь проходит около 30 тыс. пассажиров. Но в последнее время, с тех пор, как метро закрыли – в подземку спускаются в десятки тысяч раз меньше людей: только те, кто ее ремонтирует. А работают они сейчас на полную силу.

"У нас идут капитальные ремонты эскалаторов. На станции "Золотые Ворота" на "Майдане Независимости", плюс – замена лампочек", – объяснила заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.

Все работы проводят днем. Заменяют рельсы, шпалы, ремонтируют тоннели и вагоны. После карантина пассажиров ждут нововведения. Их запланировали еще на апрель. И из-за ситуации пришлось перенести.

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"Люди будут пользоваться только QR- кодом и синей карточкой, которой можно воспользоваться и в наземном и в подземном транспорте", – рассказала заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.

Метро, ​​вокзалы и аэропорты не работают во всех украинских городах. Их обещают открыть не раньше 24 апреля. Впрочем, в правительстве неоднократно предполагали – карантин еще может продолжиться. На сколько – никто не знает.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что происходит во время карантина на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве, а также - в аэропорту "Борисполь".

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