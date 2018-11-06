Строительство Подольского моста: вид с высоты птичьего полета
В 2018 году работы на долгострое активизировались
Подольский мост в столице по праву считается одним из главных долгостроев в городе: путепровод начали возводить еще в 2003 году, однако стройка продолжается до сих пор.
Несколько раз работы приостанавливали, в основном – из-за недостатка средств. В 2018 году работы на мосту активизировались: власти намерены достроить его за два года – при условии стабильного финансирования.
Фото: Segodnya.ua
Рабочих здесь можно увидеть с самого утра, стройка идет даже в выходные дни. В течении года здесь строили переправу, соединяли главные конструкции путепровода и возводили новые элементы моста.
Фото: Segodnya.ua
В КГГА говорят, что в 2019 году на мосту замкнут оставшиеся стыки на арке, его наконец подвесят на ванты и уберут временные опоры. Ну а к концу 2020 года здесь планируют уже запустить движение автомобилей.
Фото: Segodnya.ua
"Проектная пропускная способность моста – 60 тыс. машин в сутки. А это бы существенно разгрузило другие транспортные артерии города. Сегодня суточная интенсивность движения машин по пяти мостам составляет порядка 300 тысяч единиц, а в часы пик пропускная способность превышается почти в три раза", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Фото: Segodnya.ua
По словам мэра, город ведет переговоры с инвесторами, поскольку для достройки моста нужны немалые средства – порядка 7 млрд грн.
Фото: Segodnya.ua
Напомним, за все годы на мост было потрачено около 5 млрд грн бюджетных средств. В 2018 году выполнено работ на более чем 500 млн грн. В частности, на мосту укрепили опоры и соорудили несколько новых. Длина мостового перехода от ул. Межигорской до бульвара Перова – более 10 километров.
Также, чтобы продолжить работы, необходимо убрать несколько незаконно построенных дач, которые мешают дальнейшему продвижению строительства. Эти дела сейчас рассматриваются в судах.
Фото: Segodnya.ua
Как мы писали ранее, летом оживились стройработы на Подольско-Воскресенском мосту, по которому планируется пустить метро на Троещину. Как рассказал "Сегодня" главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" Александр Здольник,там начали асфальтировать левобережную часть перехода, а до конца этого года соединят все стыки арки и подвесят мост на вантах.
Фото: Segodnya.ua
Кроме того, проезд по Подольскому мосту в столице может стать платным. Такое предложение сделали немецкие инвесторы, которые готовы дать денег на его достройку. Киевским чиновникам идея нравится, а вот водителям – не очень.
В июле 2017 года мы сообщали, что в Киеве планируют усилить патрулирование на недостроенном Подольско-Воскресенском переходе.