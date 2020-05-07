У Киевского фуникулера день рождения: сколько ему исполнилось

Киевский фуникулер сегодня, 7 мая, отмечает 115-й день рождения. К сожалению, в этом году фуникулер празднует свой юбилей без гостей. Но когда карантин закончится – он откроет свои двери для всех, и будет радовать вас каждый день, как и предыдущие 115 лет.

"Поздравляю с юбилеем всех работников этого уникального городского транспорта. С 1905 года фуникулер работает для киевлян и гостей города. Ежегодно он перевозит почти 3 миллиона человек, на его фоне фотографируются, им восхищаются туристы и гордятся киевляне", – сообщил глава "Киевпастранса" Дмитрий Левченко.

Отметим, что со времен 1905 года, когда был запущен столичный фуникулер, он пережил несколько масштабных реконструкций. В том числе – четыре замены вагонов. Сейчас на фуникулере уже 33 года курсируют вагоны модели ФК-80. Их запустили в 1984 году, в рамках масштабной реконструкции. Тогда же изменились обе станции.

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А однажды фуникулер использовали… как горнолыжный подъемник! Так, в 2013 году, во время обильного снегопада 22-25 марта, который был рекордным за последние 100 лет, на нем поднимались лыжники и сноубордисты, катавшиеся с Владимирской горки и Андреевского спуска.

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