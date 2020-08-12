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"Укравтодор" представил проект новой окружной Киева за 85 млрд гривен: где пройдет трасса

12 августа, 18:51

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Общая длина новой окружной составит 150 километров

Замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко и глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков представили проект строительства новой Киевской обходной дороги.

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Проект планируют реализовать до 2025 года, сообщает пресс-служба Банковой.

План предусматривает сооружение Киевской окружной т.наз. "полукольцом" общей протяженностью почти 150 км. Она будет состоять из шести участков и соединит трассы М-07 Киев – Ковель, М-06 Киев – Чоп, М-05 Киев – Одесса, Н-01 Киев – Знаменка, Н-08 Борисполь – Мариуполь, М-03 Киев – Харьков и М-01 Киев – Чернигов. Также строители возведут мост с подходами протяженностью более 25 км через Днепр.

Новая окружная соединит крупнейшие города Киевской агломерации: Ирпень, Ворзель, Васильков, Обухов, Украинку, Борисполь и Бровары. Кроме того, водителям не придется ехать на Левый берег столицы с Правого через центр города.

Строительство новой обходной растянется на пять-шесть лет, а общая стоимость составит 85 млрд грн, говорится в сообщении.

В тренде
"Укравтодор" представил проект новой окружной Киева за 85 млрд гривен: где пройдет трасса
Киевская обходная дорога
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Напомним, масштабный проект по строительству кольцевой дороги вокруг Киева был спроектирован "Укргипродором" еще в 2009 году.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Новая окружная дорога Киева: через реки и торф".

Также сообщалось, что длядля Большой окружной нужны тысячи гектаров земли и новые законы.

Кроме того писалось, что капитальный ремонт Большой Окружной завершат до конца 2020 года.

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Укравтодор объездная дорога Окружная дорога

Источники: Сегодня , kiev-foto.info

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