"Укравтодор" представил проект новой окружной Киева за 85 млрд гривен: где пройдет трасса

Замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко и глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков представили проект строительства новой Киевской обходной дороги.

Реклама

Проект планируют реализовать до 2025 года, сообщает пресс-служба Банковой.

План предусматривает сооружение Киевской окружной т.наз. "полукольцом" общей протяженностью почти 150 км. Она будет состоять из шести участков и соединит трассы М-07 Киев – Ковель, М-06 Киев – Чоп, М-05 Киев – Одесса, Н-01 Киев – Знаменка, Н-08 Борисполь – Мариуполь, М-03 Киев – Харьков и М-01 Киев – Чернигов. Также строители возведут мост с подходами протяженностью более 25 км через Днепр.

Новая окружная соединит крупнейшие города Киевской агломерации: Ирпень, Ворзель, Васильков, Обухов, Украинку, Борисполь и Бровары. Кроме того, водителям не придется ехать на Левый берег столицы с Правого через центр города.

Строительство новой обходной растянется на пять-шесть лет, а общая стоимость составит 85 млрд грн, говорится в сообщении.

Киевская обходная дорога

Реклама

Напомним, масштабный проект по строительству кольцевой дороги вокруг Киева был спроектирован "Укргипродором" еще в 2009 году.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Новая окружная дорога Киева: через реки и торф".

Также сообщалось, что длядля Большой окружной нужны тысячи гектаров земли и новые законы.

Кроме того писалось, что капитальный ремонт Большой Окружной завершат до конца 2020 года.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама