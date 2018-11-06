В аэропорту Борисполь построят новый эскалатор сквозь три этажа

Место для эскалатора уже выбрали, он будет смонтирован весной 2019 года

Администрация столичного аэропорта Борисполь намеревается построиться в терминале D новый эскалатор, который будет проходить через все три этажа строения.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал гендиректор воздушной гавани Павел Рябикин.

"Мы уже выбрали место, где будет демонтирована плита между вторым и третьим этажами. Там будет размещен эскалатор. Его еще надо будет смонтировать. Эскалатор будет проходить через все три этажа терминала. Это технологически сложный проект", – отметил топ-менеджер аэропорта.

По его словам, этот проект уже находится на заключительной стадии. Он будет реализован примерно к концу первого квартала 2019 года.

Напомним, в марте этого года в Борисполе сообщали о планах развития трансферной зоны терминала D, в которой будет размещены семь рамок металлодетекторов, семь интроскопов, два эскалатора и два лифта.

Как сообщалось, с вокзала в Киеве запустили пробный поезд в "Борисполь". Экспресс будет работать круглосуточно, а пассажиров обслужат стюарды.

Ранее "Укрзализныця" показала отремонтированные рельсовые автобусы польской фирмы Pesa, которые будут возить пассажиров по линии скоростного экспресса от Центрального ж/д вокзала до аэропорта "Борисполь".

К слову, "Укрзализныця" придумала название для ж/д станции в аэропорту "Борисполь". Станцию назовут "Борисполь-аэропорт".