В Киеве между станциями в День железнодорожника проедет ретропоезд

В День железнодорожника Украины, 4 ноября, в Киеве будет курсировать праздничный ретропоезд №897/898. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Выедет он со станции Киев-Пассажирский в 13:45 и вернется на нее в 16:19. Поезд будет курсировать по маршруту Киев-Пассажирский – Киев-Волынский – Киев-Петровка – Дарница – Киев-Демеевский – Киев-Пассажирский.

В поезде будет пять комфортабельных вагонов с местами для сидения и вагоном-рестораном. Праздничный поезд поведет паровоз серии Л 4600 1952 года постройки во главе с локомотивной бригадой из депо станции Сновск. Отмечается, что указанное депо основали в 1873 году и это базовое предприятие по обслуживанию паровозов в Украине.

В "Укрзализныце" добавили, что в ходе путешествия за 2,5 часа пассажиры смогут полюбоваться видами столицы и Днепром, увидеть грузовые и пассажирские станции, локомотивные депо, историческую достопримечательность – здание депо Киев-Московский, которое в свое время было основным для грузовых паровозов.

Цена билета в вагоне первого класса составляет 91 грн 90 коп. для взрослых и 73 грн 41 коп. для детей, в вагоне второго класса – 36 грн 10 коп. для взрослых и 27 грн 08 коп. для детей. Билеты на ретропоезд можно приобрести в железнодорожных кассах или онлайн.

Напомним, ранее мы сообщали, что с вокзала в Киеве запустили пробный поезд в "Борисполь". Экспресс будет работать круглосуточно, а пассажиров обслужат стюарды.

Кроме того, накануне Кабинет министров изменил тип акционерного общества "Укрзализныця" с публичного на частное. 100% акций "Укрзализныци" принадлежит государству в лице правительства.