В Киеве начали эвакуировать автомобили за нарушение правил парковки
Временное задержание транспортных средств осуществляется при наличии у патрульного полицейского оснований считать, что водителем совершено одно из нарушений
В рамках сотрудничества КП "Центр организации дорожного движения" и Управления патрульной полиции в Киеве сотрудники коммунального предприятия доставляют на специальные площадки временно задержанные патрульными полицейскими транспортные средства.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
"Для выполнения этой задачи на предприятии введена круглосуточная работа грузовых автомобилей-эвакуаторов с краном-манипулятором и экипажей в составе водителей и стропальщиков, обеспечивающих погрузку, перевозку и разгрузку транспортных средств", – сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что временное задержание транспортных средств осуществляется при наличии у патрульного полицейского оснований считать, что водителем совершено одно из нарушений:
- ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии наркотического или алкогольного опьянения),
- ч. 3 ст. 122 КУоАП (нарушение правил остановки или стоянки),
- ст. 124 КУоАП (совершение дорожно-транспортного происшествия),
- ст. 126 КУоАП (управление транспортным средством без наличия водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, а также страхового полиса),
- в случае выявления транспортного средства должника, объявленного в розыск в соответствии со ст. 36 Закона Украины "Об исполнительном производстве".
Ранее мы сообщали, что Киевский городской совет утвердил перечень улиц города, где будут работать муниципальные инспекторы и присматривать за соблюдением правил парковки.
Напомним, в центре Киева тротуары стали превращать в официальные парковки. Городские власти придумали новый способ упорядочить парковку в центре Киева. Чтобы водители не оставляли машины в крайних правых рядах на проезжей части, начали обустраивать специальные "карманы" — углубления в тротуарах.
Кроме того, в столице вступили в силу новые правила парковки. С августа 2017-го они обязывают водителей оплачивать эту услугу самостоятельно, например, через мобильный или паркоматы, а не давать деньги в руки парковщиков, как это было раньше.
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