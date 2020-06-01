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В Киеве перенесли запуск городской электрички

1 июня, 13:05

Наталья Руда Наталья Руда

Электричка начнет ездить не ранее 7 июня

Городская электричка в Киеве возобновит работу не ранее 7 июня. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

Сообщается, что на время карантина моторовагонное депо "Фастов-1" приостанавливало работу, поэтому работники не успели выполнить ремонтные работы электропоездов городской электрички.

"Согласно информации, предоставленной производственным подразделением моторвагонного депо "Фастов-1", окончание ремонта электропоездов ориентировочно ожидается 7 июня", – говорится в сообщении.

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О дате возобновления движения сообщат дополнительно.

Напомним, что столичный наземный общественный транспорт возобновил работу в нормальном режиме с 23 мая. Метро в Киеве запустили с 25 мая.

Отметим, что с 1 июня в столице начался новый этап снятия карантинных ограничений. Так, открылись детские сады, спортивные комплексы и залы, фитнес-центры (кроме бассейнов), детско-юношеские спортивные школы. Возобновляют работу также учреждения высшего и профессионально-технического образования для выпускников и абитуриентов. При этом, согласно требованиям Минздрава, Киев не готов к очередному ослаблению карантина.

Также смотрите в сюжете, как в столице открываются ТРЦ:

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Киев карантин электричка

Источник: Сегодня

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