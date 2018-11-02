В Киеве пока не начали бороться с "героями парковки": нет инспекции

С 1 ноября во всех городах Украины должны были начать работу инспекторы по парковке. Однако по факту в Киеве такие инспекторы пока не работают.

Инспекции, которая должна бороться с "героями парковки", на улицах Киева еще нет. Дата ее появления зависит от чиновников Киевской городской государственной администрации. В частности, мы сообщали, что был объявлен тендер на вакансии, нужны 137 инспекторов. Из них часть выйдет на улицы следить за водителями, а другие будут в офисе заниматься административными вопросами.

Водители же потребности в контроле не видят. По их словам, в городе не созданы условия для нормальной парковки, просто нет мест.

Среди самых распространенных нарушений в Украине остается парковка на полосах общественного транспорта и на пешеходных зонах, тротуарах. Среди причин такого поведения водителей не только недостаток паркомест. По статистике, на 1 место претендуют 26 машин. Часто это также нежелание платить за паркинг, скажем у торгового центра.

Существует европейская практика оставлять время от времени автомобиль дома, чтобы не загромождать город машинами. Однако украинцам пока нужен контроль в этом вопросе, эти функции и будут выполнять инспекторы парковки: фиксировать нарушения с помощью специального планшета, оставлять на лобовом стекле сообщения о штрафе. Если нарушение предусматривает эвакуацию машины, инспектор будет вызывать эвакуатор, который отправит авто на штрафплощадку. Чтобы забрать его оттуда, водитель должен будет позвонить на оперативную линию 102. А вот сумма штрафа может достигать 510 гривен.

Напомним, во Львове уже открыли охоту на "героев парковки". Сейчас инспекторы работают не с бланками протоколов, а с предупреждениями о нарушениях – чтобы водители привыкли к нововведениям.