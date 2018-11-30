В Киевраде рассказали, где появятся перехватывающие парковки

В столице намерены создать 120 новых паркингов, на которых будут помещаться около 9 тысяч машин

Киеврада урегулировала порядок функционирования платных мест для парковки на территории столицы, сообщает пресс-служба горсовета.

Согласно решению, возле конечных станций метрополитена появятся перехватывающие паркинги "Киевпастранса". Это уменьшит нагрузку на улично-дорожную сеть, ведь позволит владельцу оставить авто и продолжить движение к центральной части города на общественном транспорте, отметили в Киевраде.

"Мы планируем создавать новые автостоянки, чтобы привести парковочное пространство города в соответствие с европейскими стандартами. Так, согласно документу, в столице должно появиться около 120 парковочных площадок на более 9 тысяч машиномест", – отметил председатель постоянной комиссии Киеврады по вопросам транспорта Алексей Окопный.

По предварительным расчетам, это позволит получать Киеву 25 миллионов гривен ежегодно. Согласно решению, также город обязался создать семь перехватывающих паркингов на въезде в столицу и четыре штрафплощадки.

Ранее мы сообщали, что Киевский городской совет утвердил перечень улиц города, где будут работать муниципальные инспекторы и присматривать за соблюдением правил парковки.

Напомним, в центре Киева тротуары стали превращать в официальные парковки. Городские власти придумали новый способ упорядочить парковку в центре Киева. Чтобы водители не оставляли машины в крайних правых рядах на проезжей части, начали обустраивать специальные "карманы" — углубления в тротуарах.

Кроме того, год назад в столице вступили в силу новые правила парковки. С августа 2017-го они обязывают водителей оплачивать эту услугу самостоятельно, например, через мобильный или паркоматы, а не давать деньги в руки парковщиков, как это было раньше.



